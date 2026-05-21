李文良鬆口明成立服務處正式參戰 金門縣長選舉「三腳督」成形

年底金門縣長選舉逐漸升溫，繼中國國民黨正式徵召立委陳玉珍參選下屆金門縣長後，前縣長楊鎮浯也公開表態「2026一定參選到底」，如今副縣長李文良也正式鬆口，預計將於明（22）日下午舉辦「鄉親服務處成立茶會」，同步宣布投入下一屆金門縣長選舉，讓原本外界認為由陳玉珍主導的選局，正式演變為「三腳督」態勢。

李文良今天上午出席公開活動時，首度證實明天將成立服務處，並表示屆時將對參選方向及選舉理念進一步說明。至於外界關注的副縣長職務是否請辭，他則低調表示，「明天會一併說明」。

據了解，李文良此次競選主軸主打「讓改變發生，金門可以有一種更好的選擇！」，並強調自己「沒有包袱、超越黨派」。其邀請函內容指出，他從大學教師走入縣府團隊，協助縣長 陳福海 推動各項政策，「沒有家族企業、沒有複雜政商關係，只有一顆投入縣政、服務鄉親、貢獻地方的心」，並以自身行政歷練與專業視野，作為未來延續金門縣政發展與累積良善政治能量的重要基礎。

其實地方政壇先前即盛傳，李文良擬參選縣長，要請辭副縣長職務，外界原預期李文良會在3月或4月底議會定期會後請辭，但至今仍未辭職，也讓地方對其參選布局議論不斷。據了解，李文良已初步跟縣長陳福海請辭，陳福海請他「再想想」，李文良也轉述，未來可能要專心拼選舉，但這攸關縣務推動，所以請辭時機點會尊重陳縣長的考量。

此外，據了解，李文良近日也向李氏宗親會發出邀請函，希望爭取宗親系統支持，另外也有邀請陳福海、議長洪允典出席明天的茶會，不過目前是否有代表人物出席，仍待觀察。

李文良接受媒體訪問時表示，明天活動除說明選舉理念外，也將安排祭祀、包粽等儀式性活動，希望透過與鄉親互動，展現基層經營與地方連結。