彰化市長選戰升溫 温芝樺盼初選制度化重建國民黨信任

國民黨提名律師、前考紀會主委魏平政代表參選彰化縣長，同樣爭取國民黨提名參選彰化市長的縣議員温芝樺今天接受節目訪問時表示，和鄉親接觸時，確實感覺不太能接受這樣的過程和結果，也失去對黨的信心，她指出，接下來在鄉鎮市長的處理應該公開透明，再度獲得基層信任，若她出線也會配合縣長候選人一同爭取選民支持。

民眾黨彰化縣黨部主任委員溫宗諭和縣議員的妹妹溫芝樺，接受網路媒體節目專訪，温芝樺說，過去市長選舉總是「三角督」狀況都讓藍營落敗，她一開始確實沒有想選，但民眾勸進，就連女兒也問她，她慢慢被說服，她強調自己不是來搞成三角督，她堅持初選，按照正規、公開方式，按照國民黨體制走，對手若比她強就會祝福。

談到未來願景，温芝樺表示，自己不只是想贏一場選舉，更希望真正翻轉彰化市，未來將朝向打造「三個全國第一」為目標，讓全國人民一提到彰化，就能想到亮點、想到進步、想到幸福感。

針對年底彰化縣長選舉，溫宗諭指出，國民黨徵召魏平政確實訝異，大家對他很陌生，但知道他很積極拜訪地方，國民黨需要一點時間沉澱，民眾黨在此時也不適合再加油添醋或丟柴火下去，不贊成提出民眾黨的縣長參選人，仍希望以聯合治理的方式讓民眾黨持續在彰化扎根。

溫宗諭說，身為黨部主委最重要的工作，就是讓提名的基層選舉提名人都當選，黨部曾詢問基層選舉提名人由誰來當母雞參選縣長，讓下面的小雞當選，地方上一直有聲音，希望黨主席黃國昌南下參選，不過黃國昌要顧新北市，他們也曾考慮彰化出身的基隆市副市長邱佩琳，她是前考試院長邱創煥的女兒，也有地方治理的經驗，不過她有其他的考量。