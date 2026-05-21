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帶鄭志龍開箱高遠新村籃球場 童子瑋：爭取更多資源建設基隆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
帶鄭志龍開箱高遠新村籃球場，童子瑋：爭取更多資源建設基隆。圖／童子瑋辦公室提供
帶鄭志龍開箱高遠新村籃球場，童子瑋：爭取更多資源建設基隆。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市高遠新村旁的籃球場會勘去年場地年久失修，鋪面多處剝落，護欄也崩，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋和港務公司及相關單位協調整修球場，日前完工。童子瑋帶有「籃球博士」之稱的鄭志龍一起到現場開箱，童說，未來有機會在基隆承擔更大的責任，會繼續像高遠新村籃球場整新一樣，在中央為基隆爭取更多資源。

2026九合一選舉

童子瑋說，去年底他到高遠新村旁的籃球場會勘，平常很多居民和球友都會在那裡打球，但因為場地年久失修，鋪面已經多處剝落，護欄也有崩壞的情況，打起球來不太安心。他持續和港務公司及相關單位協調，希望把這座球場好好整新。

童子瑋表示，經過這幾個月的協調和施工，球場日前完工，他到現場再看一次，實際感受整修後的狀況。這天很開心，還有和基隆很有緣的「籃球博士」鄭志龍一起到現場走走。

童子瑋說，龍哥聊到他和基隆的緣分，說年輕時他很常跟著學長從台北騎車到基隆中正公園打球，當年中正公園的籃球風氣很盛，很多球友都會聚在那裡。後來他當兵參與聯賽時，也曾經到基隆比賽，現在平常有空也會來廟口走走。

童子瑋表示，基隆和籃球之間其實一直有很深的連結，他除了年底的市長選舉，月底他還有一場很重要的挑戰，就是籃協理事長選舉。對一個一直很熱愛運動、也關心基層體育發展的人來說，這是一份他很期待，也很想承接起來的責任。他希望有機會替台灣籃球做更多事，讓整體發展能夠整合，也能幫助台灣在國際賽事中爭取更好的成績。

童子瑋表示，如果未來有機會在基隆承擔更大的責任，會繼續像高遠新村籃球場整新這樣，在中央為這座城市爭取更多資源。從運動設施、生活需求到城市建設，該補的、該做的，他都會一步一步把它做好，讓大家在基隆生活，可以更加方便、安心。

帶鄭志龍開箱高遠新村籃球場，童子瑋：爭取更多資源建設基隆。圖／童子瑋辦公室提供
帶鄭志龍開箱高遠新村籃球場，童子瑋：爭取更多資源建設基隆。圖／童子瑋辦公室提供

帶鄭志龍開箱高遠新村籃球場，童子瑋：爭取更多資源建設基隆。圖／童子瑋辦公室提供
帶鄭志龍開箱高遠新村籃球場，童子瑋：爭取更多資源建設基隆。圖／童子瑋辦公室提供

童子瑋 基隆 鄭志龍 2026九合一選舉 基隆市選舉

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