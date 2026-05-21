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高虹安施政報告挨批 市議員相挺：務實減債、政見落實破8成

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安昨赴議會施政報告。圖／新竹市府提供
新竹市長高虹安昨赴議會施政報告。圖／新竹市府提供

新竹市長高虹安停職近一年半，昨再度赴市議會進行施政報告，遭市議員曾資程稱聽高虹安報告是浪費時間，因為無重大建設進度，過去前朝重大建設也延宕停擺；對此，市議員宋品瑩指出，數據與鄉親的實際感受不會騙人，高虹安在這幾年內達成政見落實率破8成、減債率高達83%，代表市府不是不建設，而是揮別過去「大灑幣、留子孫債」的煙火式施政，把每一分錢都花在刀口上。

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宋品瑩在臉書發文，指自己身為在地議員，她看到的是一個務實、願意面對問題且幫市民看緊荷包的市府團隊。她說，有議員批評這幾年看不到市府重大建設成效，但數據與鄉親的實際感受不會騙人。

宋品瑩說，大家須理性看待，市府其實基層福利與建設並進，包括香山綜合運動場風雨球場、竹風漁市皆已陸續啟用；關埔空橋、關東公托今年就要完工，這些都是直接提升市民生活品質的硬實力。

另外，小巨蛋、東區K-12雙語學校則是新竹未來的願景，土地與選址必須合法合規、按部就班。寧可前期規畫嚴謹，也絕不接受草率上路後不斷追加預算的無底洞。基層社工與長者照顧部分，社工人力與關懷據點的經費，正是市府在減債有成後，接下來要積極滾動式調整、擴大照顧的重點。

宋品瑩指出，一個城市要進步，不能只看口號有多響亮，不是只會大撒幣亂拋政見，而是要看地基打得穩不穩。過去竹市經歷了太多「金玉其外」的工程爭議，現在的市府頂住政治壓力，在止血、除錯、善後的同時還能交出8成政見落實的成績單，值得給予肯定。

高虹安昨以「安居科技城」進行施政報告，稱三年多來政見落實率已突破8成、減債率高達83%。其中竹風漁市、香山綜合運動場風雨球場已啟用，市立棒球場改善工程預計今年重啟，慈雲關埔空橋、關東公托等建設也會在今年完工，市府將持續提升市民生活品質與城市競爭力。

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