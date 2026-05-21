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楊寶楨退黨參選中市議員 黃國昌祝福：很少看到有人用嘴巴參選

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前發言人楊寶楨退出民眾黨，並宣布將獨立參選台中市東南區市議員選舉。楊寶楨今天在受訪表示退黨的理由是「不認同黨內的霸凌文化」。記者許正宏／攝影
民眾黨前發言人楊寶楨退出民眾黨，並宣布將獨立參選台中市東南區市議員選舉。楊寶楨今天在受訪表示退黨的理由是「不認同黨內的霸凌文化」。記者許正宏／攝影

民眾黨前發言人楊寶楨宣布退黨，揚言獨立參選台中市議員，民眾黨主席黃國昌今天表示，「基本上就是尊重跟祝福」，楊寶楨事前並未傳達參選意願，自己看到新聞感到有點驚訝，很少看到有人用嘴巴在參選，民眾黨向來開大門走大路，一切按照程序進行。

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楊寶楨昨天在臉書貼出退黨聲明書，她說經過這段時間的風風雨雨，「更看清楚了現狀，是時候向民眾黨道別了」，謝謝民眾黨過去的栽培，所有美好的記憶都會留下，同時宣布將獨立參選台中市議員選舉，「不論成敗，希望讓這邊的民眾有新的、不一樣的選擇。」

黃國昌上午接受網路節目「誰來早餐」專訪。有關民眾黨近期爆出多人退黨，黃國昌表示，其實脈絡很簡單，就是黨內有競爭，有人不願意競爭，民眾黨的提名條例自有一套運作規則，「對於曾經合作過的同志，我通常不會講太多話，但是為了炒作聲量、想要正當化無理的行為，有一些觸犯到法律紅線，我就一定會處理。」

針對楊寶楨退出民眾黨，黃國昌則說，自己給予尊重跟祝福，對方想要參選台中市東南選區，該區議員席次本來就相對飽和，「在她跟媒體放話以前，根本沒有人知道她想去那邊選」。2024年2月，當時擔任民眾黨立法院黨團副主任的楊寶楨說要請辭，「她說要去唸書，我也就尊重。」

不過，黃國昌說，楊寶楨隨後擔任基隆市政府親善大使，後來又跑到新竹市政府服務，「其他候選人要選之前，大家都是在選區跑、積極努力耕耘基層，做到一個程度以後，地方黨部才會進行評估，時機成熟才會提到中央黨部，等到公告選區以後，才會進行接下來的程序。」

黃國昌表示，楊寶楨並未經歷這些事情，只是透過媒體放話，中央黨部也很驚訝，「因為很少看到有人是用嘴巴在參選，我們有一點資訊落差。」

黃國昌強調，民眾黨向來開大門走大路，一切按照程序進行，絕對不會接受在外面放話「我一定要選」、「一定要提名我」、「如果不提名我，我就要脫黨選」等語，「如果這種手法可以得逞的話，以後民眾黨就沒有規矩了，對於勤奮、踏實、辛苦經營的人而言，那是情何以堪？」

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