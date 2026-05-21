張峻喊「普發1萬」成花蓮選戰焦點 游淑貞批空頭支票、魏嘉賢端醫療牌

花蓮縣議會議長張峻今天提出「普發1萬元」參選縣長政見，國民黨縣長參選人游淑貞表示，行政不能憑空想像，財政更不能流於口號，呼籲政治人物切勿為了選舉開出空頭支票。同是縣長參選人魏嘉賢則說，每位參選人都可提出想法，自己提出醫療防線等政見，爭取選民支持。

游淑貞指出，針對張峻批評總預算「史上最不透明」，身為基層吉安鄉長，這完全是本末倒置，審議預算本是議會職職與天職，如果對預算有疑慮，議長最該做的是帶領議員坐在議事廳裡公開逐條審查，將預算攤在陽光下。

游淑貞強調，這套預算是由基層公務員歷經大半年審慎編列，已獲得中央內政部認證合法、合規且透明，如今到了選舉季卻又被冠上不透明的帽子，這對辛勤工作的縣府團隊不公平，顯然只是政治攻防的籌碼。

對於張峻提出「普發總比亂發好」的說法，游淑貞以多年深耕基層的經驗質疑，花蓮每一筆預算背後都是鄉親的血汗錢，但預算沒過，除了各項地方建設、震後災後重建被迫停擺，就連社會福利也全面崩盤，恐都將面臨斷炊危機。

「花蓮正處於震後復甦與建設的關鍵期，我們禁不起更多的政治惡鬥與口水對立」游淑貞說，自己從基層代表、縣議員到兩任吉安鄉長，始終堅持「一分錢當三分錢用」的財政紀律，每一筆預算都對得起鄉親、經得起檢驗。

游淑貞最後呼籲，未來的花蓮縣政，需要的是懂行政、能溝通、會做事的領航者，而不是用政治口水抹煞基層努力，鄉親不要空頭支票，而是要看得見進步、生活有保障、能安心大步向前的幸福花蓮。

花蓮縣長參選人、縣議員魏嘉賢說，每位參選人都可以提出自己的想法，他就提出許多政見，像是打造花蓮運動廊帶、推動海洋文化、持續改善傳統市場環境與整體升級等等。

此外，花蓮邁入超高齡社會，魏嘉賢也提出「花蓮慢病防護888計畫」，主張針對慢性病照護設定三個關鍵績效指標KPI，要求衛生單位朝向「三高控制率80%」的高標邁進，透過精準管理，守住花蓮的醫療防線，未來也會陸續提出各項政見，向縣民說明他對花蓮的政策願景。

花蓮縣長參選人、縣議員魏嘉賢認為，每位參選人都可以提出自己的想法，自己就提出守住花蓮的醫療防線等相關政見。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供