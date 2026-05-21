行腳宜蘭237村里 縣長參選人林國漳從頭城出發「蓋漳」

宜蘭縣長參選人林國漳今天開啟「237宜蘭蓋漳行動」從頭城鎮出發，透過行腳傾聽百業心聲，他將帶領宜蘭隊深入全縣237個村里，挨家挨戶走訪，把首波的「好主漳」政見文宣遞交鄉親手中，力拚翻轉宜蘭新未來。

今天在頭城鎮慶元宮啟動行腳，多位鄉鎮市長、縣議員參選人及在地團隊到場參拜祈福，頭城地區農會三巨頭包括理事長林安彬、常務監事林金龍、總幹事吳立民也出席力挺，團隊特別以「蓋章儀式」展現行動核心。

林國漳在慶元宮前蓋下象徵走入基層的足跡印記，他表示，未來行腳隊伍每走過一個鄉鎮市村里，就會在地圖上留下深刻的印記，這不僅代表團隊扎實、不投機的腳步，更呼籲鄉親在1128投票日當天，堅定蓋下支持林國漳的「漳」字，為宜蘭的未來蓋章。

林國漳表示，要恢復頭城「開蘭第一城」的歷史榮景，主張交通發與觀光配套必須一次到位，未來要推動頭城-礁溪鐵路高架化建設，並針對頭城的海岸與文化資源進行整體觀光配套規劃，要以帶狀發展迎來高質感的觀光與在地繁榮。

縣議員林詩穎說，外界常開玩笑稱頭城是民進黨的「選戰沙漠」，但今天團隊陪同林國漳實際走入基層，沿途經過的宮廟與家戶都展現熱情，鄉親對於改變充滿期待。

隨後林國漳帶領團隊在頭城街頭展開挨家挨戶掃街拜票，發放涵蓋農業、社福、青創、交通等面向的政見文宣，沿途熱情鄉親揮手致意、加油打氣，為這場「237村里行腳之旅」揭開希望序幕。

民進黨縣長參選人林國漳開啟「237宜蘭蓋漳行動」從頭城鎮出發，透過行腳傾聽百業心聲，並且把首波「好主漳」政見文宣遞交鄉親手中。圖／林國漳競選團隊提供