民眾黨批蘇巧慧胞妹 蘇辦：掩蓋李四川弟弟新聞？

民眾黨議員參選人今天舉行記者會，批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純將強勢來襲，蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將表示，昨剛傳出國民黨參選人李四川的弟弟在法庭上坦承恐嚇勒索環保業者，造成小琉球當地垃圾臭氣沖天的行為，今天就有人急著開一個「冷飯冷炒」的記者會，不禁讓人懷疑是不是想幫忙掩蓋國民黨候選人家族的犯罪醜聞？

馬亨亨．夷將表示，蘇巧慧的妹妹蘇巧純是得過國際設計大獎的互動設計師，更時常擔任國內外大獎的評審，蘇巧純領導的設計團隊大多是服務民間組織，很少接政府標案。

馬亨亨．夷將指出，針對民眾黨議員參選人提到的案件，「23設計」團隊承接的是下游的下游的部分設計案，蘇巧純不僅沒參與投標、沒有參與評選過程，卻每到選舉就會拿出來冷飯冷炒，不知道對手要抹黑什麼。

馬亨亨·夷將強調，今日白營記者會所指出的人士，都是台灣相關領域的精英，白營拿不出不正當手段獲取標案的證據，只能用這種影射抹黑的手法，真的令人搖頭。

馬亨亨．夷將說，選戰應該是候選人相互比較政見、執行力、和創意，而蘇巧慧競選團隊也將持續按照既定的步調，持續提出政見和願景，一步一腳印紮實走遍新北29區，爭取更多市民認同，不會受到對手抹黑影響。