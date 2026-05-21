快訊

Uber擬推機車載客 交通部籲不要觸法：最高罰2500萬

用20年才知！悠遊卡「隱藏設計」曝光 網讚神作：超越96萬了

二航廈麥當勞太好吃？旅客不甩導遊「奪命追魂叩」不登機 團員笑爛

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨主席鄭麗文籲公教軍警消發揮影響力 力挺李四川下架民進黨

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。記者曾原信／攝影
國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。記者曾原信／攝影

國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。

2026九合一選舉

國民黨主席鄭麗文說，李四川一輩子都是基層公務人員出身，他一輩子的精華、一輩子的奉獻，全部都在公務體系，他最了解公務人員，最熱愛公務人員，最支持公務人員，也最知道要怎麼樣，能夠幫公務人員找回原來的尊嚴和公道。

「今天公祭、明天忘記。」鄭麗文說，當年報考公教軍警消的時候，或者是被徵召從軍的時候，國家給了大家承諾，警消人員和軍人士氣也是一樣，有多少青春、多少寶貴的生命、多少母親的眼淚，執政的民進黨有真的放在心上嗎？有真的當一回事嗎？

她說，只要談到具體的待遇、制度的保障，讓軍公教警消後顧無憂的時候，民進黨的打手馬上全面出動，不堪入耳的語言、文字就滿天飛。這些他們看不見嗎？難道不是他們派出來的嗎？這些側翼，每天都在打擊、保衛國家的英雄，鄭麗文當場大聲說，自己的國家自己護。獲得台下如雷掌聲回應。

鄭麗文指出，國民黨籍市長在新北市長期執政，沒有看到國民黨因此傲慢，也沒有看到新北市政府團隊因此高高在上、吃相難看，包括國民黨所有從政議員、里長、立委，無不兢兢業業、如履薄冰，認真服務、照顧基層、反映民瘼。

她還說，新北市政府永遠是清廉的、有效率的、愛民的、認真做事的，從來不帶頭搞鬥爭，從來不意識形態治國，也從來不掛羊頭賣狗肉，更不會開空頭支票，也不會欺騙選民，新北市政府沒有怠惰，沒有自大，反而每天有新的進度、新的建設，是每一天把人民放在心尖上的國民黨。

她更直指民進黨將全台灣搞得一塌糊塗，不僅僅是公教軍警消一輩子的尊嚴跟退休金被砍殺、被沒收，還把全台灣帶向戰爭的邊緣，她說，台灣不要戰爭、要和平、尊嚴與公道，呼籲民眾全力支持李四川，下架民進黨。

國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。記者曾原信／攝影
國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。記者曾原信／攝影

國民新北市長參選人李四川今天出席國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」受到支持民眾熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影
國民新北市長參選人李四川今天出席國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」受到支持民眾熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影

國民新北市長參選人李四川今天出席國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」受到支持民眾熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影
國民新北市長參選人李四川今天出席國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」受到支持民眾熱烈歡迎。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。記者曾原信／攝影
國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。記者曾原信／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

影／中央公教警消力挺李四川團結大會 鄭麗文、李四川同台不到一分鐘

李四川「抬轎」變成「坐轎」 為新北市政發展全力打拚

賴總統宣示打造更照顧人民的台灣 鄭麗文拍桌：怎麼好意思？

鄭麗文：全世界都不支持的台獨 賴總統不敢正面回答？

相關新聞

楊寶楨退黨參選中市議員 黃國昌祝福：很少看到有人用嘴巴參選

民眾黨前發言人楊寶楨宣布退黨，揚言獨立參選台中市議員，民眾黨主席黃國昌今天表示，「基本上就是尊重跟祝福」，楊寶楨事前並未傳達參選意願，自己看到新聞感到有點驚訝，很少看到有人用嘴巴在參選，民眾黨向來開大門走大路，一切按照程序進行。

金門副縣長李文良22日成立服務處 表態選縣長

無黨籍金門縣副縣長李文良明天下午將辦鄉親服務處成立茶會，表態參選金門縣長；至於是否辭副縣長，李文良今天說，明天一併說明。

張峻喊「普發1萬」成花蓮選戰焦點 游淑貞批空頭支票、魏嘉賢端醫療牌

花蓮縣議會議長張峻今天提出「普發1萬元」參選縣長政見，國民黨縣長參選人游淑貞表示，行政不能憑空想像，財政更不能流於口號，呼籲政治人物切勿為了選舉開出空頭支票。同是縣長參選人魏嘉賢則說，每位參選人都可提出想法，自己提出醫療防線等政見，爭取選民支持。

民眾黨批蘇巧慧胞妹 蘇辦：掩蓋李四川弟弟新聞？

民眾黨議員參選人今天舉行記者會，批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純將強勢來襲，蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將表示，昨剛傳出國民黨參選人李四川的弟弟在法庭上坦承恐嚇勒索環保業者，造成小琉球當地垃圾臭氣沖天的行為，今天就有人急著開一個「冷飯冷炒」的記者會，不禁讓人懷疑是不是想幫忙掩蓋國民黨候選人家族的犯罪醜聞？

國民黨主席鄭麗文籲公教軍警消發揮影響力 力挺李四川下架民進黨

國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨主席鄭麗文呼籲公教軍警消發揮影響力，力挺基層公務人員出身的李四川，下架民進黨，找回最基本的尊嚴和公道。

白營議員參選人質疑「蘇友友」分食政府標案 蘇巧慧陣營：抹黑

台灣民眾黨新北市議員參選人林子宇、吳亞倫、陳語倢，上午召開記者會質疑民進黨參選人蘇巧慧若當選市長，與蘇家關係密切的「蘇友友」們是否會像從前分食政府標案？蘇巧慧陣營則指控這是影射抹黑手法，真的令人搖頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。