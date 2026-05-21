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白營議員參選人質疑「蘇友友」分食政府標案 蘇巧慧陣營：抹黑

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
台灣民眾黨新北市議員參選人陳語倢（左起）、林子宇、吳亞倫，上午召開記者會質疑民進黨參選人蘇巧慧若當選市長，與蘇家關係密切的「蘇友友」們是否會像從前分食政府標案？記者林昭彰／攝影
台灣民眾黨新北市議員參選人陳語倢（左起）、林子宇、吳亞倫，上午召開記者會質疑民進黨參選人蘇巧慧若當選市長，與蘇家關係密切的「蘇友友」們是否會像從前分食政府標案？記者林昭彰／攝影

台灣民眾黨新北市議員參選人林子宇、吳亞倫、陳語倢，上午召開記者會質疑民進黨參選人蘇巧慧若當選市長，與蘇家關係密切的「蘇友友」們是否會像從前分食政府標案？蘇巧慧陣營則指控這是影射抹黑手法，真的令人搖頭。

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板橋區林子宇指出，蘇貞昌創辦的「超越文創教育基金會」是他最重要政治智囊，董事長由其妻詹秀齡擔任，女兒蘇巧純是現任執行長。基金會3名董事包括肯特動畫公司負責人張永昌、牽猴子公司負責人王師、大吉祥公司負責人吳永吉。

不僅在大罷免時期多次發表撕裂社會的言論，更多次取得中央政府標案，全部都是限制性標案，地方政府標案則集中在鄭文燦、林智堅主政時期的桃園與新竹；大罷免大失敗之後，文化部甚至全額補助大吉祥公司辦活動高唱大罷免的歌曲；蘇巧純的二三設計亦曾經被抓包違反利益迴避承諾偷接桃園市政府標案。

土樹三鶯區吳亞倫說她要嚴正告訴蘇巧慧，「公家標案絕非家族基金會的提款機」，超越基金會董事過去能拿下中央部會量身打造的限制性標案，令人懷疑其中存在特殊政治關係，也請蘇巧慧不要以為可以輕描淡寫說依法招標就混過去。

汐金萬區陳語倢表示，政府標案淪為特定資源的提款機形成「綠色利益網絡」， 若蘇巧慧當選新北市長，令人憂心未來「蘇友友」們瓜分市政府標案，她呼籲蘇巧慧說明，新北市會不會變成家族的資源俱樂部、成為「蘇友友」長期飯票？

針對指控，蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷回應表示，蘇巧純是得過國際設計大獎的互動設計師，她領導的設計團隊大多服務民間組織，很少接政府標案，民眾黨議員參選人提到的案件，二三設計公司所承接是下游的下游部分設計案，不僅沒參與投標、未參與評選過程，卻每到選舉就被拿出來炒冷飯。

至於記者會指出的人士，都是台灣相關領域的菁英，白營拿不出不正當手段獲取標案的證據，只能用這種影射抹黑的手法，真的令人搖頭。

台灣民眾黨新北市議員參選人陳語倢（左起）、林子宇、吳亞倫，上午召開記者會質疑民進黨參選人蘇巧慧若當選市長，與蘇家關係密切的「蘇友友」們是否會像從前分食政府標案？記者林昭彰／攝影
台灣民眾黨新北市議員參選人陳語倢（左起）、林子宇、吳亞倫，上午召開記者會質疑民進黨參選人蘇巧慧若當選市長，與蘇家關係密切的「蘇友友」們是否會像從前分食政府標案？記者林昭彰／攝影

蘇巧慧 蘇貞昌 2026九合一選舉 新北市選舉

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