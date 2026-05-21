李四川「抬轎」變成「坐轎」 為新北市政發展全力打拚

國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」，國民黨新北市長參選人李四川一到場，立即受到全場支持者熱情歡迎，李四川說，在民國71年1月1日，就到台北縣政府，也就是現在的新北市政府擔任工務局技正，共待了15年，當時縣長是林豐正。

李四川說，15年當中，看著新北市從一個鄉村變成一個都市，這個過程當中，最重要的基礎，就是內勤、在座所有退休的、現職的公教軍警消伙伴，大家奠定下來的基礎，在這裡特別向大家表示由衷的感謝。

李四川說，過去多半扮演「抬轎」的角色，這次選舉轉換成「坐轎」的人，原本以為坐轎會比抬轎來得輕鬆，但經過這2個月的奔波與實地走訪，深刻體會到，坐轎其實相當辛苦。希望大家支持讓他有機會再次回到新北市，與大家並肩作戰，共同為新北市的未來，以及29個行政區的各項建設與市政發展全力打拚。

國民新北市長參選人李四川今天出席國民黨新北市黨部今天舉行「力挺李四川 新北市公教軍警消團結大會」受到支持民眾熱烈歡迎。記者曾原信／攝影