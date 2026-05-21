花蓮總預算401億史上最高 張峻選縣長拋政見「普發1萬」

花蓮縣今年度總預算規模達401億元，創下縣史最高，因府會爭議卡關半年，日前內政部決定全數通過。參選下屆縣長的議長張峻今天拋出政見，若當選縣長，將普發現金1萬元，「普發總比亂花好」。

花蓮縣因為財劃法修法，今年預算增加161億元，府會因預算使用爭議多時，縣府依地方制度法報請內政部協商，在協商期滿後，內政部日前逕為決定依花蓮縣府編列數，401億元全數通過。

已表態參選縣長的張峻，近日換上新的競選看板，以「拚經濟、百業興」為競選主軸。他今天說，花蓮今年401億元年度總預算是史上最高，但有很多項目浮編，或名目可議。

張峻說，議會關心的是花蓮經歷重大災害後，如何把納稅入的錢用在最需要的地方，「馬太鞍溪災後重建經費規畫」及「各鄉鎮市補助款分配公平性」，本就應該公開透明且接受監督。

他強調，尊重中央依法所做的決定，但縣府執行力與規畫有太多讓人質疑之處，與其分配不透明，不如將部分經費分給縣民，他當選縣長，要普發現金1萬元，在嚴守財政紀律下，由鄉親自主決定如何運用財源。

張峻表示，花蓮觀光遭遇瓶頸，縣府至今拿不出有效措施，許多縣民還沒從天災中走出來，恢復生活常軌，縣府應該把資源拿出來，普發給所有縣民。他提出普發1萬元，要幫助縣民度過辛苦的時刻。