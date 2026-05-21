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「消失12年的鼎山夜市」竟然復活 柯志恩團隊承認錯誤

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市「南方問政辦公室」批評柯志恩竟讓永久歇業的夜市重出江湖，根本是「複製貼上、不懂高雄」圖／南方問政辦公室提供
民進黨高雄市「南方問政辦公室」批評柯志恩竟讓永久歇業的夜市重出江湖，根本是「複製貼上、不懂高雄」圖／南方問政辦公室提供

民進黨集中火力猛攻國民黨高雄市長參選人柯志恩文宣出包，竟把歇業超過10年的鼎山夜市標示在市政願景地圖上。柯志恩競辦回應，校稿時有發現錯誤，但在印刷時未能及時校正，確實是競選團隊的疏忽，未來會更加謹慎。

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高雄新潮流及湧言會異口同聲批評柯志恩文宣內容有誤，南方問政辦公室批評柯志恩竟讓永久歇業的夜市重出江湖，根本是「複製貼上、不懂高雄」。議員張博洋說，柯志恩為吸引中間選票，表面上採取肯定陳其邁市政成果的策略，但實際上只是複製貼上；標語喊「這柯不一樣」，卻跟國民黨黨意一樣對高雄殘忍，也跟韓國瑜一樣對高雄沒心。

議員鄭孟洳也批評，柯志恩的「軌道經濟大戰略」文宣將早在2014年永久歇業的鼎山夜市標示在地圖上，顯見柯志恩對高雄現況陌生，若連最基本的區域現況、在地地標與生活圈變化都掌握不了，市民自然會質疑，未來是否真有能力掌握更複雜的市政。

柯志恩辦公室回應，當初文宣在校稿時，競選團隊已有發現錯誤，但在印刷時未能及時校正，這確實是競選團隊的疏忽，「很感謝在地的鄉親對我們的提醒，未來競選團隊在文宣製作上會更加謹慎」。

柯辦說，很多人提醒鼎山夜市早已熄燈，但除了鼎山夜市，許多高雄曾經熱鬧的庶民商圈，近年也一個個消失、沒落，如何讓高雄的年輕人願意留下、讓地方夜經濟重新活絡，才是未來更重要的課題。

國民黨高雄市長參選人柯志恩近日發送的文宣遭民進黨抓包發現，竟然把已經消失多年的鼎山夜市放進去，柯辦認錯，強調會改進。圖／南方問政辦公室提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩近日發送的文宣遭民進黨抓包發現，竟然把已經消失多年的鼎山夜市放進去，柯辦認錯，強調會改進。圖／南方問政辦公室提供

柯志恩 陳其邁 高雄 2026九合一選舉 高雄市選舉

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