國民黨花蓮縣長參選人游淑貞大姊辭世 她追憶 「像母親般照顧我」

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞的姊姊近日辭世，游淑貞懷著萬分不捨心情送別「最親愛的淑惠大姊」，並代表家屬向所有前來致意、陪伴送行的親友表達最深感謝，也追憶姊姊一生奉獻家庭、熱心助人的身影。

游淑貞表示，姊姊從小就是家中的守護者，14歲便到關山診所擔任護理師，16歲離鄉赴復興紡織廠工作，總是把別人擺在第一位，把愛留給家人與身邊每一個人，對她而言，姊姊不只是姊姊，更像母親般照顧自己。

游淑貞回憶，兩人相差16歲，自己在求學期間，曾長住姊姊家中，受到無微不至照顧，這份恩情始終銘記在心；姊姊嫁入夫家後，為撐起家庭，不怕辛苦種菜、賣菜，也接裁縫等工作，將孩子一手拉拔長大。

她說，姊姊後來投入婦女宣導、義消、救國團及調解委員會等公益服務，把熱情與好人緣化為服務社會的力量，長年在地方默默付出，也累積許多人情溫暖。

游淑貞形容姊姊個性開朗、樂觀又愛笑，是家人心中永遠的快樂使者，雖然姊姊因跌倒後歷經醫療救治，最後仍離開人世，但在最後一段日子有家人一路陪伴，也讓她帶著愛與牽掛，圓滿走完人生最後一程。

游淑貞最後表示，姊姊教會家人愛、付出與珍惜，留下的溫暖會長留每位家人心中，也再次代表家屬向各界深深致意，感謝外界關懷與協助，並對治喪期間打擾鄰里表達歉意。