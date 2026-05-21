快訊

鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

擎天崗翻版？新北淡水沙崙海灘驚見男女「野戰」 警方要查了

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞大姊辭世 她追憶 「像母親般照顧我」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣長參選人游淑貞的姊姊近日辭世，游淑貞懷著萬分不捨心情送別。圖／翻攝游淑貞臉書
國民黨花蓮縣長參選人游淑貞的姊姊近日辭世，游淑貞懷著萬分不捨心情送別。圖／翻攝游淑貞臉書

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞的姊姊近日辭世，游淑貞懷著萬分不捨心情送別「最親愛的淑惠大姊」，並代表家屬向所有前來致意、陪伴送行的親友表達最深感謝，也追憶姊姊一生奉獻家庭、熱心助人的身影。

2026九合一選舉

游淑貞表示，姊姊從小就是家中的守護者，14歲便到關山診所擔任護理師，16歲離鄉赴復興紡織廠工作，總是把別人擺在第一位，把愛留給家人與身邊每一個人，對她而言，姊姊不只是姊姊，更像母親般照顧自己。

游淑貞回憶，兩人相差16歲，自己在求學期間，曾長住姊姊家中，受到無微不至照顧，這份恩情始終銘記在心；姊姊嫁入夫家後，為撐起家庭，不怕辛苦種菜、賣菜，也接裁縫等工作，將孩子一手拉拔長大。

她說，姊姊後來投入婦女宣導、義消、救國團及調解委員會等公益服務，把熱情與好人緣化為服務社會的力量，長年在地方默默付出，也累積許多人情溫暖。

游淑貞形容姊姊個性開朗、樂觀又愛笑，是家人心中永遠的快樂使者，雖然姊姊因跌倒後歷經醫療救治，最後仍離開人世，但在最後一段日子有家人一路陪伴，也讓她帶著愛與牽掛，圓滿走完人生最後一程。

游淑貞最後表示，姊姊教會家人愛、付出與珍惜，留下的溫暖會長留每位家人心中，也再次代表家屬向各界深深致意，感謝外界關懷與協助，並對治喪期間打擾鄰里表達歉意。

2026九合一選舉

延伸閱讀

孝子淪賭鬼「狠偷傳家寶」 慈母幫背千萬債…1決定現曙光：要學會帶著愛放手

雙親過世 近六旬啃老男轉向姊姊索錢無度遭切割 法官這理由駁回

為當護理師拚了！17歲少女靠「1特殊行業」賺學費 還意外找回家族歷史

暖心直達家門！酷澎物流中心發起母親節傳愛，優質酷澎工作環境落實全方位家庭關懷

相關新聞

台東千萬派出所「啟用不到1年」成蚊子館！ 建物閒置長滿雜草...議員促活化

台東縣大武警分局土坂派出所2015年才斥資近千萬元重建，隔年風光啟用，未料不到1年便因警力不足裁併至台坂派出所，如今整棟廳舍長期閒置、雜草叢生成蚊子館。縣議員蔡玉玲今天在縣政總質詢時表示，希望警方能將閒置空間提供地方公所或村里活化利用。

爆確診漢他病毒 基隆放領老鼠藥

新北林口區一名男子四月在基隆工作捕鼠被咬傷，確診染漢他病毒。基隆市各區公所昨開放民眾索取老鼠藥。市長謝國樑說，傳統市場、夜市等攤商在食材擺放、處理等應有鼠類防疫思維，否則再多滅鼠和清消也是枉然。

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞大姊辭世 她追憶 「像母親般照顧我」

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞的姊姊近日辭世，游淑貞懷著萬分不捨心情送別「最親愛的淑惠大姊」，並代表家屬向所有前來致意、陪伴送行的親友表達最深感謝，也追憶姊姊一生奉獻家庭、熱心助人的身影。

台東測速太多、太亂遊客「壓力山大」 警局拆空桿補救

台東縣境內測速照相密集、部分道路速限偏低，引發用路人抱怨，外地遊客直言「一路都在看時速表」，應該輕鬆愜意的東部旅行卻變得有壓力。議會近期關注相關問題，認為東部國旅人潮下滑，除交通與住宿成本，「測速太多、速限太亂」也是原因之一。縣警局今年著手移除部分測速照相空桿，盼改善民眾觀感。

清代古印與日治籤筒現蹤 宜蘭壯圍、員山45廟「文物普查」成果亮眼

清代保存迄今的古印「印斗將軍」、木製香爐及日治時期的籤筒與木刻版，今天齊聚中興文創園區亮相。宜蘭縣政府文化局推動百年寺廟文物普查，第2期成果聚焦壯圍鄉與員山鄉，這批珍貴的宮廟工藝與信仰文物限時開箱，展現蘭陽平原深厚的歷史記憶。

基隆市府串聯企業實習補助、薪資加碼 「雙軌制」青年留才

基隆市府串聯企業打造「青年實習企業媒合計畫」，以基隆地區產業為實習場域，媒合全國年齡16歲以上至29歲之青年參與實習，利用「實習補助」與「薪資競爭力加碼」雙軌補助，鼓勵在地企業提供優於本年法定基本工資待遇，打造優質的就業環境。今年共有超過60家基隆企業參與，提供超過200個實習職缺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。