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竹北市長戰延燒 白喊邱高徐鐵三角 藍吳旭智拋理工三博士組合

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
有意代表國民黨參選竹北市長的新竹縣議員吳旭智今主動表示，從學經歷、施政實績與科技治理思維來看，他與徐欣瑩、高虹安的理工博士組合，才是大新竹共榮的「最強鐵三角」。圖／議員吳旭智提供
有意代表國民黨參選竹北市長的新竹縣議員吳旭智今主動表示，從學經歷、施政實績與科技治理思維來看，他與徐欣瑩、高虹安的理工博士組合，才是大新竹共榮的「最強鐵三角」。圖／議員吳旭智提供

針對民眾黨主席黃國昌昨日宣布徵召邱臣遠參選竹北市長，提出由邱臣遠、高虹安、徐欣瑩組成的「治理鐵三角」一說，有意代表國民黨參選竹北市長的新竹縣議員吳旭智今主動表示，他是交大科技博士、美國麻省理工學院（MIT）旅居科學家，從學經歷、施政實績與科技治理思維來看，他與徐欣瑩、高虹安的理工博士組合，才是大新竹共榮的「最強鐵三角」。

2026九合一選舉

邱臣遠昨天被民眾黨徵召，在地方引發討論，目前藍白營定調持續進行友善協調，整合出最強人選。黃國昌於記者會直言，這組最強人選就是由邱臣遠競選竹北市長，並且跟徐欣瑩、高虹安組合大新竹最強鐵三角。

國民黨部分，目前已有縣議員邱靖雅、吳旭智簽署參選竹北市長意願書。吳旭智今天對此說法回應，他和徐欣瑩、高虹安的學經歷都是科技人，且有博士相關背景。他認為唯有透過結構性的科技思維整合，才能為大新竹地區帶來具備前瞻性的城市規畫，推動政務突飛猛進。​

針對各界矚目的「藍白合」議題，吳旭智呼籲，政黨間真正的合作不應流於選前的選票精算與權力整合，選民更應思考的是「選後如何在城市治理與前瞻思維上深度合作」，如此才能發揮大新竹共榮的最大施政效益。

談及對未來的期許，他提到應該要用AI精簡行政、釋放效能，才是先進城市治理的新思維。將致力把竹北市打造為「大新竹治理」的示範城市。由竹北市先行先試各項前瞻政策，成功後再逐步擴散至新竹縣、連結新竹市與新竹科學園區，目標不只讓竹北成為全台第一的宜居城市，更要躋身國際。

談及對未來的期許，新竹縣議員吳旭智提到應該要用AI精簡行政、釋放效能，才是先進城市治理的新思維。圖／議員吳旭智提供
談及對未來的期許，新竹縣議員吳旭智提到應該要用AI精簡行政、釋放效能，才是先進城市治理的新思維。圖／議員吳旭智提供

竹北 邱臣遠 徐欣瑩 2026九合一選舉 新竹縣選舉 民眾黨 藍白

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