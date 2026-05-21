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民眾黨插旗金門！同搶第一選區尚文凱主攻基層、楊霈璿鎖定青年票

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣民眾黨昨召開中央委員會，正式徵召尚文凱投入2026年金門縣議員選舉，參選第一選區，尚文凱長期投入地方公共事務與基層服務，關注觀光產業發展、民生建設及社福議題。圖／民眾黨金門縣黨部提供
台灣民眾黨昨召開中央委員會，正式徵召尚文凱投入2026年金門縣議員選舉，參選第一選區，尚文凱長期投入地方公共事務與基層服務，關注觀光產業發展、民生建設及社福議題。圖／民眾黨金門縣黨部提供

台灣民眾黨昨召開中央委員會，通過選舉決策委員會提名建議，正式徵召尚文凱、楊霈璿投入2026年金門縣議員選舉，參選金城、金寧、烏坵第一選區。不過，由於兩人同屬同一選區，也引發地方政壇關注，不少民眾質疑恐產生「排擠效應」，甚至形容是「同室操戈」，很難兩人都成功上壘。

2026九合一選舉

民眾黨金門縣黨部表示，年底地方選舉將採「全縣布局、穩健推進」方向，不僅縣議員選舉，第五類公職人員選舉也將全面投入，持續尋找理念相近、願意服務地方的人才，擴大地方服務能量。

此次獲徵召的尚文凱，長期投入地方公共事務與基層服務，關注觀光產業發展、民生建設及社福議題，她主張以觀光帶動地方經濟，並強化家庭支持與福利照顧，希望推動「金門升級、幸福金門」。

另一名被視為青年世代代表的楊霈璿，則聚焦青年參政、友善育兒、文創生活與公共服務升級等議題，他強調，希望從年輕人的角度出發，讓金門成為適合青年返鄉、家庭安居與產業發展的環境。

縣黨部指出，兩人共同投入選戰，不僅展現民眾黨培養地方人才的決心，也為金門地方政治注入更多年輕與多元力量；未來兩人將持續深入各鄉鎮、社區，傾聽鄉親對交通、醫療、教育、青年就業、育兒與長照等議題的需求，逐步建立更貼近地方的服務網絡。

民眾黨表示，未來在金門的選戰主軸，將以「在地傾聽、務實服務、專業問政」為核心，透過長期經營與團隊合作累積地方信任。黨部也強調，將延續創黨主席柯文哲所倡議的「理性、務實、科學」精神，以及現任主席黃國昌推動的公開透明與專業監督理念，持續深耕金門基層。民眾黨金門縣黨部則強調，此次布局是希望透過「團體戰」方式深耕地方，並非彼此競爭，而是藉由不同世代與專業背景，共同擴大地方服務量能。

地方人士也分析，金門第一選區向來競爭激烈，藍及無黨籍地方勢力盤根錯節，民眾黨此次一次推出兩名參選人，雖展現積極布局態勢，但在政黨基層實力尚待擴張下，如何避免支持票源分散，將是未來選戰一大考驗。

台灣民眾黨昨召開中央委員會，通過選舉決策委員會提名建議，正式徵召楊霈璿投入2026年金門縣議員選舉。圖／民眾黨金門縣黨部提供
台灣民眾黨昨召開中央委員會，通過選舉決策委員會提名建議，正式徵召楊霈璿投入2026年金門縣議員選舉。圖／民眾黨金門縣黨部提供

尚文凱 金門 民眾黨 2026九合一選舉 金門縣選舉

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