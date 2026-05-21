楊寶楨退黨選中市議員 揭黨內霸凌內幕：黃國昌帶領風格令人心灰意冷

民眾黨前發言人楊寶楨昨晚宣布退黨，獨立參選台中市東南區市議員選舉，退黨理由則是「不認同黨內的霸凌文化」。楊寶楨今說明退黨原因，她說，黨的選舉機制缺乏一致性標準，不知道怎麼依循，一開始只是彼此有誤會，但最近黨內霸凌風氣嚴重，讓她不能接受，不只她遭受耳語，也有其他夥伴遭遇到，因此最後做出退黨決定。

楊寶楨先前有意參選台中市東南區市議員，並指稱民眾黨中央和台中市黨部未明確與她接觸或安排提名，若民眾黨不打算在該選區派人，她不排除脫黨參選。此話一出，楊寶楨連日遭白營支持者和網軍砲轟，黃國昌也開直播暗批，稱自己不會接受「恐嚇」，所有提名與選舉布局都依照黨內提名辦法進行。

楊寶楨今受訪指出，剛開始要參選，是民眾黨中市議員江和樹向黨中央推薦，希望她本人去表達意見，她也尊重黨內機制，但民眾黨與四年前的提名機制不同，黨沒有針對提名機制做明確說明，各選區逐步做開放提名，且不是所有選區都開放，江和樹議員推薦後，她一度在等東南區做提名公告，卻遲遲等不到，但是據她所知，黨早就在評估這件事情了。

楊寶楨說，她已跟台中市黨部主委陳清龍見面過，也有致電給周榆修秘書長，本來已要進到黨內提名機制，但民進黨中央與台中市黨部稱要接受黨內提名，必須做公開說明與道歉，「我其實不知道要道歉什麼？」因為要優先說明才可以進入提名程序，那也不用為難彼此。

楊強調，「距離年底選舉只剩下半年，還在糾結要公開說明道歉，否則沒有辦法提名，時間不能再拖下去，才決定宣布退黨獨立參選」。

楊寶楨提到，她尊重黨內提名機制，但近期黨中央說議員沒有徵召，但昨天徵召一整批名單，對外說明缺乏一致性標準，她不知道要怎麼依循，一下說有徵召，一下又說沒有徵召，要提名的選區，有參選人初選沒有上又到其他選區被徵召，甚至有空降，不是不能空降，而是只針對特定的人，黨要跟支持者明確說明與交代。

至於退黨的理由為「不認同黨內的霸凌文化」。楊寶楨說，最明顯是前幾天民眾台中隊造勢現場，陳清龍主委要她不要到造勢現場，她也尊重地方黨部安排，卻被台中市議員參選人抨擊，「不用做到這樣子」，「剛開始是側翼網軍，連黨的中央委員都作批評，從上到下沒有人做管理，各自砲轟的狀態，這不是很好的文化風氣」，因此最後做出退黨決定。

楊寶楨已經是民眾黨第5位脫黨參選，媒體問跟黨主席帶領的路線有關？楊寶楨說，黃國昌主席帶領的風格確實與創黨主席柯文哲不同，如果退黨柯主席會關心，黃國昌主席則個性剛硬一點，甚至會公開說「慢走不送」，以嘲諷方式逼退人，確實會讓創黨的老臣或是戰友們心灰意冷。

至於未來會加入其他政黨？楊寶楨說，會不會加入其他政黨言之過早，目前就是獨立以「無黨籍」參選。