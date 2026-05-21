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再被國台辦點名 沈伯洋：中國制裁是最好的勳章

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋。許正宏／攝影
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋。許正宏／攝影

民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，國台辦發言人朱鳳蓮表示，沈伯洋大肆宣揚「台獨」分裂謬論，相信台灣同胞會與其劃清界線。對此，沈伯洋今受訪時表示，中國現在對他的制裁，就是他最好的勳章。

2026九合一選舉

沈伯洋表示，之前國台辦說要制裁美國國務卿魯比歐（Marco Rubio），看起來界線劃得也不是很清楚，因為魯比歐前陣子才剛去中國。一個連界線都劃不清楚的人，想要對台灣人指指點點大可不必。

沈伯洋說，國台辦很喜歡指控他這些有的沒的，為什麼國台辦那麼討厭他，最深層的理由是國台辦看不慣台灣是一個主權獨立的國家，想要併吞台灣的心昭然若揭。到現在反分裂法沒有修正相關條文，飛彈還是一樣對著台灣，台灣人當然不會因此屈服，「對我來說，中國現在對我的制裁，就是我最好的勳章。」

國台辦 沈伯洋 朱鳳蓮 2026九合一選舉 台北市選舉

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