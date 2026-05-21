幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

受到輝達財報亮麗激勵，台股早盤勁揚1300點，新北市長參選人李四川透露，輝達（NVIDIA）在台灣投資設廠的過程挑戰重重，創辦人黃仁勳的意志起了至關重要的角色，9歲離開台灣的黃仁勳「衣錦還鄉」的願望是輝達最終情定台北的原因。

李四川日前在一次私下場合與記者分享輝達設廠的故事時說，這個結局不只生活圈緊密的台北、新北雙城，2300萬的人民都認為結局很美好，可是過程之困難，只有親身參與的團隊點滴在心。李四川銜台北市長蔣萬安之命，率北市府團隊與輝達、新壽交涉、溝通、協調、說服。

輝達的部分，李四川說，因為用地的爭議，黃仁勳跟他說：「全世界各地的人都歡迎我（輝達）來投資，但要回到故鄉台灣取得一塊土地為什麼這麼難？」

此外，李四川還透露，其在台北設海外總部，輝達多數的高層是持保留的態度，認為不符合成本效益。

在新壽部分，李四川說，論法新壽的主張是站得住腳的，市府做事當然要依法行政，市府須從新壽手中協商取回土地，再轉交給輝達使用，這過程涉及多項法令程序需要調整。盤點不合時宜的規定，在法律基礎上尋求雙方都能接受的方案。

李四川說，輝達設廠也得到中央、市議會不分政治立場的支持，當然也要感謝新壽在最後關頭成全。

李四川說，解決問題的方式不是繞路迴避，而是尋找他人未曾發現的新途徑。面對輝達來台投資的各項難題，他與團隊排除萬難，最終使輝達在北士科順利落腳。

李四川說，當公務員至今，他一路走來始終如一，一直在處理這類難題，與輝達是情與理，與新壽是法與理，情與法之間的落差，就是靠「理」搭橋。

川伯說，當聽到黃仁勳跟他說「回故鄉為何這麼難？」時，他才充分理解黃仁勳那股「衣錦還鄉，榮耀歸故里」的願望。