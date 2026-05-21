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宜科產業專業對決！林國漳質疑封測汙染 吳宗憲回批對手混淆視聽

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
台北市長蔣萬安與國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲造勢同框，喊出北士科與宜科跨縣市合作，爭取低汙染「矽光子封測」產業到宜蘭。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安與國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲造勢同框，喊出北士科與宜科跨縣市合作，爭取低汙染「矽光子封測」產業到宜蘭。記者胡經周／攝影

宜蘭科學園區引進高科技產業，引爆藍綠選戰攻防！民進黨縣長參選人林國漳質疑國民黨吳宗憲主張引進「矽光子封測」會產生重金屬與酸鹼廢液，讓宜蘭淪為台北的後院封測廠；吳宗憲陣營反擊對手把科技產業前段與後段製程混為一談，不了解高階物理封裝的低汙染性，指出林國漳主張的無人機產業，若無適當配套管控，恐帶來化學物質致癌風險。

2026九合一選舉

藍綠陣營昨天針對宜蘭科學園區產業與跨縣市合作，展開科技攻防論戰。吳宗憲主張北士科與宜科跨縣市合作，爭取「矽光子封裝與測試」，林國漳批評吳宗憲，政策規劃應以在地福祉與永續發展為核心，而非將宜蘭定位為台北的附庸，吳宗憲以台北思維審視宜蘭，忽略地方主體性。

針對吳宗憲主張將宜科定位為台北士林科技園區的互補角色，並引進「封裝與測試」產業的「雙科聯動」政見，林國漳直言與現狀脫節，宜科已成功引進光電材料與AI供應鏈（如三治光電、宜鼎科技等），若引進封測產業產生的外部成本必須審慎評估。

林國漳引用數據，宜科汙染總量管制與環評核定上限，揮發性有機物（VOCs）每年23.95公噸，汙水量也有限制。矽光子封測若涉及晶圓級封裝的凸塊製作與重佈線層，將產生重金屬與酸鹼廢液，在未提出高階廢水回收系統配套與環境容受度評估之前，匆促主張引進封測產業，衝擊環保淨土。宜科應發展高附加價值產業，而非流於「台北的後院封測廠」。

對此，吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文火力全開，批林國漳「為了反對而反對」，羅列一些宜科現有大廠，卻無視於「宜科土地出租率僅有四成」的閒置現實，林國漳更把產業上游的傳統晶圓廠汙染，套用於高階光電物理封裝亂扣帽子，把科技產業前段與後段製程混為一談，混淆視聽、欺騙選民。

鄭皓文說，吳宗憲主張爭取「矽光子封裝與測試」是產業後段供應鏈，屬於低汙染、低能耗的尖端產業，與林國漳想像中傳統高汙染的晶圓製造不同；林國漳提及「凸塊製作」與「重佈線層」是晶圓前段的化學製程，而矽光子封裝是後段製程，屬於乾淨的精密光學物理組裝與驗證。

鄭皓文強調，唯一涉及VOCs僅在極小面積的晶片表面微量清洗（異丙醇IPA），遠低於園區每年23.95公噸的核定上限；廢水部分，矽光子測試多屬純電測與光學檢測，製程本體不需大量耗水，廠區可利用機台自身的「封閉式純水冷卻循環系統」達到零對外排放，符合環評上限。

鄭皓文把矛頭指向林國漳提出的無人機政見，無人機在製程中，可能使用全氟碳化物（PFCs）及相關含氟聚合物，甚至包含俗稱永久化學物「PFAS（全氟／多氟烷基物質）」，若管制不當導致長期接觸高濃度PFAS，恐將破壞人體內分泌，增加罹患癌症、肝臟受損、免疫力下降及新生兒發育異常風險。

鄭皓文反問林國漳，針對無人機可能造成的環境衝擊與健康危害，是否有提出禁止使用或管制的規範？面對高科技產業風潮，宜蘭不該還沒努力就先放棄，應該在爭取產業進駐與中央資源的同時提升環保配套，才能真正推動宜蘭的高薪轉型與產業升級。

民進黨縣長參選人林國漳表示，「矽光子封裝與測試」可能產生重金屬與酸鹼廢液汙染，宜蘭不是台北產業飽和的後院。記者陳正興／攝影
民進黨縣長參選人林國漳表示，「矽光子封裝與測試」可能產生重金屬與酸鹼廢液汙染，宜蘭不是台北產業飽和的後院。記者陳正興／攝影

林國漳 封測 吳宗憲 2026九合一選舉 北士科

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