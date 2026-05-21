沈伯洋1999分析民情 蔣萬安：早已在做

民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊打造「ＡＩ市民之槌」，抓北市十大民怨，沈伯洋昨拜會民進黨市議會黨團，再提透過一九九九、議員了解市民需求；蔣萬安表示，一九九九都是公開資料，歡迎全民一起來更深入了解市政，了解市民需求。

沈伯洋昨與黨團閉門會談，聚焦接下來選戰策略，未來議員、黨部、里長將幫沈辦座談動員支持者，讓沈能與民眾面對面對談，拉近距離，也與各區議員創群組、安排相關行程，初估座談會至少二十場以上，本周六也將到關渡宮拜票，下周深入掃市場。

國民黨議員游淑慧指出，沈透過一九九九要抓蔣萬安上任後十大民怨，但這些資料全數是公開資料，不叫創新叫蹭，是「假掰之錘」；把市政講得一無是處，他貶低的不只是蔣萬安，而是市府數萬名公務員多年努力，一起踩在腳下。

蔣萬安也說，北市研考會每周都會報告一九九九市民進線內容數據，並且長期分析整理，彙整出相關新的政策。

沈伯洋回應，在整理這些資料庫時，也包含議員們質詢，游淑慧內容也在內，「我不認為他意見是假掰意見啦。」

至於民進黨立委吳沛憶等人笑說把沈伯洋的姓名貼丟在捷運上宣傳，引發熱議，蔣萬安昨回稱「不要在捷運上隨處丟垃圾」。沈伯洋則反嗆，現階段環境衛生跟鼠患才是最重要問題，「老鼠不吃沈伯洋，老鼠吃掉在地上垃圾」。