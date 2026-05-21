雙北共治 李四川取經北市無菸城市 商圈做起

藍營喊出「雙北共治」，國民黨新北市長參選人李四川昨回北市取經「無菸城市」，李四川說，若當選市長，無菸害商圈第一站，就在年底的新北耶誕城，以耶誕城為起點，成為新北首個「無菸害商圈」示範區，將耶誕城這張招牌擦得更亮。

李四川昨在台北市長蔣萬安陪同，先參觀中山捷運站四號出口的負壓吸菸室，再視察雙連站四號出口處的負壓吸菸室。

「感謝川伯給我們很多建議。」蔣萬安說，李四川副市長任內，就要求新工處用負壓設計原理，避免煙溢散，排出去空氣也層層處理，風速要達到每秒要零點二公尺等；雙北就是一體，他與李四川有深度默契，透過深度協同治理，才是全民之福，「雙北要共治，才會共好。」

李四川說，要落實「共治才共好」的實際行動，會把這個對的方向帶回新北，提出打造「無菸害商圈」政見，以商圈為原點並逐步擴張，因新北幅員大，會先從人潮多、影響面更廣的商圈開始做起，包括板橋車站、林口商圈、新莊副都心、淡水老街等。

李四川說，耶誕城是前市長朱立倫、現任市長侯友宜留給新北最閃亮的一張招牌，每年有幾百萬人擠進板橋市民廣場，他們應該享有一口好空氣。

面對「萬川連線」攜手推無菸城市，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，世界各國在推行無菸城市，都有順序，例如設吸菸室地方較遠，會不會有動機？應該先看大家習慣再設吸菸室。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，新北隊和台北隊，共同組成「新世代連線」，希望未來雙北都能夠有新時代，彼此合作、競爭、共好。

另外，藍營猛攻蘇巧慧曾提「兩國論」修憲，李四川昨對蘇巧慧喊話說「一個人信念應該從一而終，不要為了選舉，就把自己的信念丟掉。」

蘇巧慧則說，台灣是主權獨立國家，國號是「中華民國」，沒有必要就統獨議題再辦一次公投。

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