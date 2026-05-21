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蔡壁如有意選彰縣長 黃國昌「驚訝」

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／連線報導
民眾黨前立委蔡壁如希望藍白合，比照嘉義市等縣市共提一組人參選彰化縣長。本報資料照片
民眾黨前立委蔡壁如希望藍白合，比照嘉義市等縣市共提一組人參選彰化縣長。本報資料照片

國民黨已提名魏平政參選彰化縣長，民眾黨前立委蔡壁如宣布有意參選，引發藍白合作討論。民眾黨主席黃國昌昨受訪表示，「非常、非常驚訝」，並指守護彰化「要怎麼做，還要各方協助」，已請彰化縣黨部評估並徵詢意見。

2026九合一選舉

民眾黨是否支持蔡壁如參選，說法不一。蔡壁如競選團隊表示，針對二○二六公職提名，內部討論蔡壁如參選下屆彰化縣長，「第一輪投票都支持蔡壁如參選」。不過，彰化縣黨部主委温宗諭駁斥，強調十三日與蔡面談，尊重其參選意願，但未有任何定案，已將地方情形反映中央。

蔡壁如表示，她參選彰化縣長「是進行中的事情」，希望比照嘉義「藍白合」模式；地方不少人對她說「還好有蔡壁如可以支持。」她表示，將依黨中央程序爭取提名，並盼藍白共提一組人選。

對此，魏平政解讀黃國昌受訪的談話，指其強調「不是說魏平政律師是不好人選，他完全沒這個意思」，魏說「就是黃主席對我沒有負面觀感」；另黃提及「守護彰化…覺得大家還要各方面都協助，發揮最大智慧」，魏認為這「就是要團結力量大」。

魏平政表示，相信民眾黨評估結果仍會是「藍白共推一組參選人」，並稱自己有信心就是「那個人」。未來將安排拜訪請益「壁如姐」。

2026九合一選舉 蔡壁如 黃國昌 魏平政

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