新竹縣竹北市長 白徵召邱臣遠參選

迎戰年底地方選舉，民眾黨昨徵召新竹市前副市長邱臣遠參選新竹縣竹北市長，將與國民黨整合最強人選，國民黨內也有多人表態，兼任竹縣黨部主委的縣長楊文科說，期待藍白君子之爭。民進黨竹北市長鄭朝方昨仍未回應參選動向，但表示竹北市長選舉將與縣長連動盤整。

民眾黨昨舉行徵召竹北市長記者會，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲舉起邱臣遠手高呼競選口號。邱臣遠說，為表達參選決心，自己已請辭新竹市副市長，未來將用最努力的態度、最謙卑的身段請益市民。竹市府昨證實，邱十九日提出辭呈，昨生效，感謝其任內協助推動市政建設等貢獻。

未來將如何與國民黨整合？黃國昌說，藍白兩黨持續進行友善協調，相信在野陣營一定可以整合出最強人選，就是由邱臣遠競選竹北市長，並且跟徐欣瑩、高虹安組合大新竹最強鐵三角。

國民黨部分，已有縣議員邱靖雅、吳旭智簽署參選竹北市長意願書，另有縣議員林禹佑、竹北市民代表會主席林啟賢也表態參選。國民黨竹縣黨部書記長莊佶霖說，預計本月底啟動黨內協調機制，若協調未果，將透過內參民調等方式推出藍營人選，再與民眾黨協商整合推出最終人選。

楊文科昨受訪強調，國民黨已將竹北市列為特殊選區，黨內一定會經過公平、公正的程序推出強棒，並和民眾黨協調整合；尊重邱臣遠宣布參選，也希望能有君子之爭。

面對藍白積極迎戰竹北市長，雙方陣營暗潮洶湧。兼任民進黨新竹縣黨部主委的鄭朝方昨未正面回應個人選舉動向，但他表示，目前傾向採取「竹北市長與新竹縣長連動」的方式進行全面盤整、徵召，並持續拓展與其他鄉鎮合作的可能性。