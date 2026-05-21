聽新聞
0:00 / 0:00

新竹縣竹北市長 白徵召邱臣遠參選

聯合報／ 記者林銘翰郭政芬鄭國樑王駿杰／連線報導
台灣民眾黨舉行記者會，由黨主席黃國昌（左）授旗，正式徵召新竹市前副市長邱臣遠（右）參選竹北市長。記者杜建重／攝影
台灣民眾黨舉行記者會，由黨主席黃國昌（左）授旗，正式徵召新竹市前副市長邱臣遠（右）參選竹北市長。記者杜建重／攝影

迎戰年底地方選舉，民眾黨昨徵召新竹市前副市長邱臣遠參選新竹縣竹北市長，將與國民黨整合最強人選，國民黨內也有多人表態，兼任竹縣黨部主委的縣長楊文科說，期待藍白君子之爭。民進黨竹北市長鄭朝方昨仍未回應參選動向，但表示竹北市長選舉將與縣長連動盤整。

2026九合一選舉

民眾黨昨舉行徵召竹北市長記者會，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲舉起邱臣遠手高呼競選口號。邱臣遠說，為表達參選決心，自己已請辭新竹市副市長，未來將用最努力的態度、最謙卑的身段請益市民。竹市府昨證實，邱十九日提出辭呈，昨生效，感謝其任內協助推動市政建設等貢獻。

未來將如何與國民黨整合？黃國昌說，藍白兩黨持續進行友善協調，相信在野陣營一定可以整合出最強人選，就是由邱臣遠競選竹北市長，並且跟徐欣瑩、高虹安組合大新竹最強鐵三角。

國民黨部分，已有縣議員邱靖雅、吳旭智簽署參選竹北市長意願書，另有縣議員林禹佑、竹北市民代表會主席林啟賢也表態參選。國民黨竹縣黨部書記長莊佶霖說，預計本月底啟動黨內協調機制，若協調未果，將透過內參民調等方式推出藍營人選，再與民眾黨協商整合推出最終人選。

楊文科昨受訪強調，國民黨已將竹北市列為特殊選區，黨內一定會經過公平、公正的程序推出強棒，並和民眾黨協調整合；尊重邱臣遠宣布參選，也希望能有君子之爭。

面對藍白積極迎戰竹北市長，雙方陣營暗潮洶湧。兼任民進黨新竹縣黨部主委的鄭朝方昨未正面回應個人選舉動向，但他表示，目前傾向採取「竹北市長與新竹縣長連動」的方式進行全面盤整、徵召，並持續拓展與其他鄉鎮合作的可能性。

2026九合一選舉 邱臣遠 竹北 楊文科 黃國昌 柯文哲 鄭朝方 邱靖雅

延伸閱讀

民眾黨徵召邱臣遠選竹北 黃國昌盼與高虹安、徐欣瑩組鐵三角

鄭朝方出戰新竹縣長？民進黨選對會27日討論

國民黨7/25全代會 為九合一選戰暖身造勢

竹市「藍白大聯盟」成軍 藍白議員參選人合體高虹安拍定裝照

相關新聞

雙北共治 李四川取經北市無菸城市 商圈做起

藍營喊出「雙北共治」，國民黨新北市長參選人李四川昨回北市取經「無菸城市」，李四川說，若當選市長，無菸害商圈第一站，就在年底的新北耶誕城，以耶誕城為起點，成為新北首個「無菸害商圈」示範區，將耶誕城這張招牌擦得更亮。

宜科產業專業對決！林國漳質疑封測汙染 吳宗憲回批對手混淆視聽

宜蘭科學園區引進高科技產業，引爆藍綠選戰攻防！民進黨縣長參選人林國漳質疑國民黨吳宗憲主張引進「矽光子封測」會產生重金屬與酸鹼廢液，讓宜蘭淪為台北的後院封測廠；吳宗憲陣營反擊對手把科技產業前段與後段製程混為一談，不了解高階物理封裝的低汙染性，指出林國漳主張的無人機產業，若無適當配套管控，恐帶來化學物質致癌風險。

沈伯洋1999分析民情 蔣萬安：早已在做

民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊打造「ＡＩ市民之槌」，抓北市十大民怨，沈伯洋昨拜會民進黨市議會黨團，再提透過一九九九、議員了解市民需求；蔣萬安表示，一九九九都是公開資料，歡迎全民一起來更深入了解市政，了解市民需求。

新竹縣竹北市長 白徵召邱臣遠參選

迎戰年底地方選舉，民眾黨昨徵召新竹市前副市長邱臣遠參選新竹縣竹北市長，將與國民黨整合最強人選，國民黨內也有多人表態，兼任竹縣黨部主委的縣長楊文科說，期待藍白君子之爭。民進黨竹北市長鄭朝方昨仍未回應參選動向，但表示竹北市長選舉將與縣長連動盤整。

蔡壁如有意選彰縣長 黃國昌「驚訝」

國民黨已提名魏平政參選彰化縣長，民眾黨前立委蔡壁如宣布有意參選，引發藍白合作討論。民眾黨主席黃國昌昨受訪表示，「非常、非常驚訝」，並指守護彰化「要怎麼做，還要各方協助」，已請彰化縣黨部評估並徵詢意見。

民眾黨出走再+1 楊寶楨退黨「獨立參選台中市議員」：看清楚現狀

民眾黨前發言人楊寶楨有意角逐台中市東南區市議員，她日前稱若黨中央不提名她，將考慮脫黨參選。楊寶楨今天發文宣布退黨，她說，送出退黨聲明書的同時，並宣布獨立參選台中市東南區市議員選舉，不論成敗，希望讓這邊的民眾有新的、不一樣的選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。