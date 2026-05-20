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兩輪投票都支持蔡壁如選彰化縣長？民眾黨部：沒這回事

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化即時報導
民眾黨前立委蔡壁如希望藍白合，比照嘉義市等縣市共提一組人參選彰化縣長。本報資料照片
民眾黨前立委蔡壁如希望藍白合，比照嘉義市等縣市共提一組人參選彰化縣長。本報資料照片

國民黨已提名考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，民眾黨前立委蔡壁如宣布參選，要求比照新北、嘉義市和宜蘭等縣市「藍白合」，共提一組人參選，蔡團隊聲稱縣黨部經兩輪投票，都「一面倒」支持蔡壁如參選，但縣黨部主委温宗諭強調黨部並未投票支持蔡壁如選縣長情事。

2026九合一選舉

民眾黨是否支持蔡壁如參選彰化縣長？黨主席黃國昌也無確切說法，中央黨部、縣黨部、蔡壁如及蔡壁如競選團隊各說各話，讓外界霧煞煞。

依蔡壁如競選團隊說法，民眾黨參選2026公職的黨員本月14日開會，討論蔡壁如參選下屆彰化縣長，第一輪投票都支持蔡壁如參選，縣黨部主委溫宗諭分析利弊得失之後進行第二輪投票，又是一面倒支持。競選團隊強調，兩輪投票結果已呈報黨中央選決會，強調蔡壁如參選決心堅定，不會改變。

不過，彰化縣黨部主委温宗諭駁斥蔡團隊的說法，強調相關說法與當天實際情況大有所落差，彰化縣黨部也已將相關情況與地方意見如實向黨中央反映與說明。

温宗諭說明，黨部僅於13日晚間由主委、副主委及執行長開面談會議，聽取蔡壁如針對參選理念及地方發展方向的說明。黨部對於個人參選意願表達均予以尊重，但並不代表已有任何正式提名或定案。

當事人蔡壁如未提及縣黨部曾投票「一面倒」支持她選縣長的情事，她今天受訪時強調，參選彰化縣長是進行中的事，本月12日她去民眾黨彰化縣黨部遞參選意願書，縣黨部說是中央權責，她隔天就去中央黨部遞意願書啦，中央黨部回應「會進行評估」。

蔡壁如說，她希望比照嘉義模式「藍白合」，按照黨的正常程序做，她現在勤跑基層了解民意，地方已有一個「反胃（魏）聯盟」，很多人跟她講「還好有蔡壁如啦，可以支持。」

她希望藍白共提一組人來選，她會陸陸續續在臉書推出她的政見，按照中央黨部程序爭取提名。　

民眾黨前立委蔡壁如參選彰化縣長，最近動作頻頻，還有支持者為她製作圖卡、發布民調，衝網路聲量。圖／取自網路
民眾黨前立委蔡壁如參選彰化縣長，最近動作頻頻，還有支持者為她製作圖卡、發布民調，衝網路聲量。圖／取自網路

彰化 彰化縣 蔡壁如 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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