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國民黨台中市議員選舉提名作業 5/21起領表登記
中國國民黨台中市黨部今天公告，115年台中市議員選舉提名作業於21日到22日辦理領表，21日到23日登記，其中有3個選區基於藍白合考量將不辦理領表登記。
2026九合一選舉
台中市黨部今天公布115年台中市議員選舉提名作業領表登記時程，其中領表日期為21日到22日，登記日期為21日到23日，受理時間為每天上午10時到下午4時。
台中市議員選舉共分17個選區，台中市黨部表示，這次提名領表登記作業預計開放14個選區辦理，包括第1到10選區、第14到17選區。
至於第11選區（東、南區）、第12選區（太平區）、第13選區（大里、霧峰區），市黨部指出，因考量議員當選席次最大化、國民黨和台灣民眾黨合作等因素，將不辦理意見徵詢及領表登記作業，並提報建議徵召該選區現任議員，徵召人選則將連同其他選區建議提名名單一併送中央黨部決定。
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