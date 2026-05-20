國民黨台中市議員選舉提名作業 5/21起領表登記

民進黨北市長參選人沈伯洋用ＡＩ打造「市民之槌」要攻蔣萬安施政，遭國民黨議員游淑慧酸假掰，沈今稱，他引用的資料游淑慧的質詢也在裡面「不認為她的意見是假掰意見。」游再度在臉書說，沈伯洋的參選起手式，把台北市政講得一無是處，但他貶低的不只是蔣萬安，而是市府數萬名公務員多年努力，一起踩在腳下。

2026-05-20 17:35