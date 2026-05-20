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江啟臣較何欣純有魅力 盧秀燕力挺為大位

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對台中市選情，學者指出，江啟臣形象與基層較有優勢，但黨中央路線恐牽連台中選情。（中央社示意圖）
針對台中市選情，學者指出，江啟臣形象與基層較有優勢，但黨中央路線恐牽連台中選情。（中央社示意圖）

「立法院副院長江啟臣較有個人魅力、全國知名度也大於民進黨立委何欣純，較有機會勝選！」針對台中市選情，學者鈕則勳受訪時表示，台中市長盧秀燕為了2028年選總統，也會全力輔選以創造好成績；學者王智盛受訪時則說，盧秀燕之前如豬瘟等爭議，可能成為綠營的攻擊點：學者張峻豪受訪時指出，兩岸、國民黨形象也會阻礙台中選民投藍。

2026九合一選舉

台中市長國民黨由立法院副院長江啟臣，對上民進黨立委何欣純。雖然江啟臣在最新民調以46%領先何欣純的31%，但綠營有內部民調指出，由於何欣純起跑較早，加上國民黨初選紛爭，讓何欣純的差距有望不到10%。

江特質與基層較強

對此，文化廣告系教授鈕則勳受訪時認為，江啟臣的勝率還是很高，因為他人設清晰、剛柔並濟，有海龍蛙兵的形象與人格特質，加上具有國際政治專業，且在副院長任內，除了幫助立法院長韓國瑜拚國會外交、主持議事外，在地方跑行程也很勤快。

中央警大國境警察學系助理教授王智盛受訪時則表示，台中本質上還是藍大於綠的選區，江啟臣的基層實力夠強，但因為中火、無人機產業等議題，可能還有變數。王智盛認為，盧秀燕對台中治理的成績亮眼度有瓶頸，之前還有遭遇豬瘟等問題，聲望不如以前，也會影響到江啟臣。

東海政治系教授張峻豪受訪時說，江啟臣目前提出的政見，例如會展中心、用AI解決交通議題等，還是比較偏向全國性、國際化的角度，與地方選民的關係較遠，而何欣純從上次立委選舉就可看出相當接地氣，這可能導致江啟臣目前民調沒有想像中大贏何欣純的狀況。

黨中央路線影響江

鈕則勳指出，由於盧秀燕要爭取2028年總統大位，台中能否贏、贏多少對她相當關鍵，因此盧一定會積極輔選江，甚至是其他縣市的首長，而六都首長加上盧還可以有「七星輝映」、互相加持的作用。另外，鈕則勳認為，無人機與中火等個別議題較難影響台中選情，主要影響因素還是個人魅力、本身政績與前任首長的形象。

「國民黨主席鄭麗文的兩岸路線也會傷及江啟臣！」王智盛說，連藍營內部都有候選人說，鄭麗文路線愈往南支持度愈低，雖然江啟臣與盧秀燕與鄭路線不同，但民眾不會有太多區分；此外，王智盛指出，江啟臣應該會很強，但有點像同黨新北市參選人李四川，只聞樓梯響，實際的支持度沒有想像中高。

張峻豪也強調，台中向來在選舉時是搖擺州，近年來外來人口增加，選民不容易討好，且許多中間選民除了地方的經濟與交通議題外，對於全國性議題也相當關注，因此國民黨的政黨形象、兩岸議題與民眾黨的合作狀況，都可能會成為江啟臣失分的因素。

何欣純整合較早

至於何欣純的部分，鈕則勳認為，在賴總統積極輔選下，何欣純要穩固民進黨台中基本盤沒有問題，且何的起步比較早，可惜她不是全國知名政治人物、且相對缺乏個人魅力，不像台中市長盧秀燕「媽媽市長」或江啟臣外交專業、海龍蛙兵的形象，若民調要更靠近江啟臣，議題設定的能力要更強。

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