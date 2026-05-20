林國漳批對手政見空 吳宗憲：別矮化宜蘭發展

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲及蔣萬安昨晚造勢談及縣市合作政見，綠營參選人林國漳今表示，宜蘭有其獨特發展脈絡，政策規劃應以「宜蘭人福祉與在地永續」為核心，而非定位為台北附庸。對此，吳宗憲陣營表示，林國漳對縣市合作政策冷嘲熱諷，自我矮化限制發展，喊話林國漳不該「為了反對而反對」混淆視聽，宜蘭絕非附庸，對自己要有信心。

台北市長蔣萬安昨晚跨出雙北，到宜蘭為縣長參選人吳宗憲站台造勢，雙方強打「北北基桃宜」跨縣市交通與科技合作，提出TPASS月票延伸至宜蘭、北士科與宜科的雙科聯動等合作政見。

林國漳今天說，吳宗憲以台北思維審視宜蘭，忽略宜蘭主體性，國民黨過去選舉如「北台8縣市治理平台」或「宜花東花木蘭聯盟」往往流於口號、成效有限，跨域治理若缺乏對在地深刻理解，終究難落實。

林國漳說，針對「雙科聯動」，吳主張引進封裝與測試產業，而宜科目前已引進光電材料與 AI供應鏈企業（如三治光電、宜鼎科技等），對方所提主張與宜科目前發展現狀顯有落差，也可能因為汙染衝擊環保淨土。

林國漳指出，對手提出「宜蘭線+1」未能切中縣民需求，把宜蘭視為台北的附庸。TPASS 政策已常態化，中央照顧通勤族的編列預算從未停歇，吳宗憲身為立委，應優先關注總預算審議進度以防交通補助斷炊，此時拋出雙卡合一，因果倒置。

林說，現行「北北基桃1200月票」是基於4縣市共同運具與財政補貼，若硬要雙卡合一，宜蘭除需負擔2.5億元系統建置費，每月還需補貼每人700元差額。數據顯示，使用2300元雙卡方案的宜蘭民眾每月約1500人，這筆建置費若直接用於補助1500 人，可支應20年；他已提出務實TPASS降價方案，跨境降300元、縣內降250元，真正照顧通勤族且對財政負責。

對此，吳宗憲陣營以「科技」與「交通」盲點回應林國漳，指出矽光子封裝是國科會與竹科都積極推動的低污染、低能耗、高附加價值產業，面對科技產業浪潮，該做的是爭取產業進駐及提升環保配套，而不是還沒努力就放棄。

交通盲點方面，吳競辦發言人鄭皓文質疑林國漳為中央護航，竟稱「照顧通勤族編列預算從未停歇」，更宣稱宜蘭只有1500人跨縣通勤？鄭反擊，正因為現行2300+方案須持「雙卡」、時間計算非常麻煩，才導致通勤人數受限。

鄭皓文說，吳宗憲主張整合方案，讓宜蘭納入「北北基桃宜1200大聯盟」，希望通勤更便利；反觀林國漳不僅不幫宜蘭爭取「一卡整合」，為反對而反對，為了幫中央護航，不惜縮水縣民福利。

鄭強調，城市發展不能矮化自我設限，歡迎林顧問放下成見，與吳宗憲陣營共同爭取「北北基桃宜TPASS」一卡整合方案、對接北士科，為鄉親創造在地高薪就業；宜蘭人做大事，絕非任何人的附庸，宜蘭要當領航台灣的堅實夥伴。