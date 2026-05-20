快訊

北市私立復興高中小學部驚傳食物中毒！12人上吐下瀉 衛生局證實

獨／浩子不理財驚覺入不敷出！拿房貸款千萬押3檔ETF 剛進場虧錢驚恐心聲曝

北市動物園「小食蟻獸」踩斷枝逃出近2天 園方急尋：看到先通報

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋駁「市民之槌」假掰 游淑慧再轟裝懂：將萬名公務員努力踩腳下

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（中）中午前往台北市議會拜會民進黨議會黨團，沈伯洋表示「AI市民之槌」真實的反應市民意見。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（中）中午前往台北市議會拜會民進黨議會黨團，沈伯洋表示「AI市民之槌」真實的反應市民意見。記者曾學仁／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋用ＡＩ打造「市民之槌」要攻蔣萬安施政，遭國民黨議員游淑慧酸假掰，沈今稱，他引用的資料游淑慧的質詢也在裡面「不認為她的意見是假掰意見。」游再度在臉書說，沈伯洋的參選起手式，把台北市政講得一無是處，但他貶低的不只是蔣萬安，而是市府數萬名公務員多年努力，一起踩在腳下。

2026九合一選舉

游淑慧今天再度在臉書問沈伯洋，「看了我和其他議員的質詢，就能了解市政？」那長年坐在議場裡的議事人員、資深市政記者朋友，每天整理公文的幕僚，不就更了解市政？說穿了，沈伯洋一開始就不是民進黨儲備的第一人選，他本來也沒有準備要選台北市長。所以在被提名之前，可想而知，他能為台北市政準備了什麼？把研考會開放資料、1999陳情案件、議員質詢內容，透過AI整合成「市政參考書」，就說自己懂台北、能領導台北？

「我對台北市政是日積月累的投入和熱情，但沈伯洋呢？」游淑慧說，市府八年，她看過超過十萬份公文；擔任市議員任內，服務團隊也接了數以萬計的陳情案。「但這些不是把資料丟進AI就會變成的經驗，而是一天一天跑地方、聽民意、追公文、盯預算、和局處討論，累積出來的市政理解與作為。」

游淑慧也問，沈伯洋如果看到1999有數百萬件陳情，為什麼看不到那背後正代表著龐大的基層公務員團隊，日以繼夜處理了數百萬件市民需求？他只看到「民怨資料庫」，怎麼沒看到民怨被解決的過程？沒看到基層公務員解決問題的付出？

「AI可以整理資料，不能代替治理經驗；AI可以生成摘要，不能生成責任感；AI可以看見問題，不能替你承擔城市。」游淑慧說，答案很清楚：充其量沈伯洋現在才正準備開始學。沈伯洋可以學，沒問題，但請不要一邊拿市府資料補習，一邊貶低台北市府團隊；也不要一邊看議員質詢做功課，一邊假裝自己超級懂台北。「裝帥裝懂，不是既假且掰，是什麼？」

游淑慧 沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

沈伯洋：身為挑戰者就是「專心市政」

荒謬蔣萬安有意義嗎？殷瑋全面拆解「沈伯洋產生器」

沈伯洋：立院對軍購案表現 恐破壞國際信任

藍軍拋雙北共治 綠營萬華合體

相關新聞

沈伯洋駁「市民之槌」假掰 游淑慧再轟裝懂：將萬名公務員努力踩腳下

民進黨北市長參選人沈伯洋用ＡＩ打造「市民之槌」要攻蔣萬安施政，遭國民黨議員游淑慧酸假掰，沈今稱，他引用的資料游淑慧的質詢也在裡面「不認為她的意見是假掰意見。」游再度在臉書說，沈伯洋的參選起手式，把台北市政講得一無是處，但他貶低的不只是蔣萬安，而是市府數萬名公務員多年努力，一起踩在腳下。

林國漳批對手政見空 吳宗憲：別矮化宜蘭發展

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲及蔣萬安昨晚造勢談及縣市合作政見，綠營參選人林國漳今表示，宜蘭有其獨特發展脈絡，政策規劃應以「宜蘭人福祉與在地永續」為核心，而非定位為台北附庸。對此，吳宗憲陣營表示，林國漳對縣市合作政策冷嘲熱諷，自我矮化限制發展，喊話林國漳不該「為了反對而反對」混淆視聽，宜蘭絕非附庸，對自己要有信心。

民眾黨邱臣遠選竹北…藍營邱靖雅談竹北要深耕 吳旭智要求公平機制

迎戰2026年地方選舉，新竹市副市長邱臣遠轉換戰場，民眾黨今天徵召其參選新竹縣竹北市長。目前國民黨縣議員邱靖雅、吳旭智已簽署參選竹北市長意願書，對於邱臣遠要參選，邱靖雅強調，竹北需要的是長期深耕與真正理解城市需求的人，吳旭智則說，藍白要整合，得用公平公開的機制決定最強人選。

民眾黨徵召邱臣遠搶竹北 鄭朝方：提名將與縣長選戰整體布局

迎戰2026年地方選舉，新竹市副市長邱臣遠轉換戰場，民眾黨今天徵召其參選新竹縣竹北市長。對此，竹北市長、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方回應，目前竹北市長傾向採取「與縣長連動」的方式進行全面盤整、徵召，並持續拓展與其他鄉鎮合作的可能性。

民眾黨評估蔡壁如參選彰化縣長 魏平政：有信心成為藍白共推人選

台灣民眾黨前立法委員蔡壁如要參選下屆彰化縣長，民眾黨內將評估；國民黨縣長參選人魏平政今表示，民眾黨彰化縣黨部已表明支持他，相信民眾黨中央應不會推出蔡壁如參選，他有信心成為藍白共推的縣長人選。

國民黨全代會7/25登場 競選主軸「拚和平、顧人民、台灣贏」

國民黨中常會今拍板通過，7月25日在成功高中綜合體育館召開全代會。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，適逢年底九合一大選，今年的競選主軸和口號是「拚和平、顧人民、台灣贏」，展現選舉必勝決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。