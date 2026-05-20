沈伯洋駁「市民之槌」假掰 游淑慧再轟裝懂：將萬名公務員努力踩腳下

民進黨北市長參選人沈伯洋用ＡＩ打造「市民之槌」要攻蔣萬安施政，遭國民黨議員游淑慧酸假掰，沈今稱，他引用的資料游淑慧的質詢也在裡面「不認為她的意見是假掰意見。」游再度在臉書說，沈伯洋的參選起手式，把台北市政講得一無是處，但他貶低的不只是蔣萬安，而是市府數萬名公務員多年努力，一起踩在腳下。

游淑慧今天再度在臉書問沈伯洋，「看了我和其他議員的質詢，就能了解市政？」那長年坐在議場裡的議事人員、資深市政記者朋友，每天整理公文的幕僚，不就更了解市政？說穿了，沈伯洋一開始就不是民進黨儲備的第一人選，他本來也沒有準備要選台北市長。所以在被提名之前，可想而知，他能為台北市政準備了什麼？把研考會開放資料、1999陳情案件、議員質詢內容，透過AI整合成「市政參考書」，就說自己懂台北、能領導台北？

「我對台北市政是日積月累的投入和熱情，但沈伯洋呢？」游淑慧說，市府八年，她看過超過十萬份公文；擔任市議員任內，服務團隊也接了數以萬計的陳情案。「但這些不是把資料丟進AI就會變成的經驗，而是一天一天跑地方、聽民意、追公文、盯預算、和局處討論，累積出來的市政理解與作為。」

游淑慧也問，沈伯洋如果看到1999有數百萬件陳情，為什麼看不到那背後正代表著龐大的基層公務員團隊，日以繼夜處理了數百萬件市民需求？他只看到「民怨資料庫」，怎麼沒看到民怨被解決的過程？沒看到基層公務員解決問題的付出？

「AI可以整理資料，不能代替治理經驗；AI可以生成摘要，不能生成責任感；AI可以看見問題，不能替你承擔城市。」游淑慧說，答案很清楚：充其量沈伯洋現在才正準備開始學。沈伯洋可以學，沒問題，但請不要一邊拿市府資料補習，一邊貶低台北市府團隊；也不要一邊看議員質詢做功課，一邊假裝自己超級懂台北。「裝帥裝懂，不是既假且掰，是什麼？」