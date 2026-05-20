影／驅動大新竹發展核心引擎 民眾黨徵召邱臣遠參選竹北市長

台灣民眾黨下午舉行「竹北邱臣遠 幸福真永遠！」記者會，正式徵召新竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長。邱臣遠致詞時，除了感謝黨主席黃國昌的信任，也感謝創黨主席柯文哲對年輕政治人才的栽培與鼓勵，同時還感謝到場力挺的「新竹隊」與「台北隊」議員，感謝大家一路相挺。

邱臣遠說，這不只是一場選舉，更是一份對竹北未來的責任與承諾。他從國會到市政，累積的不只是經歷，而是實際解決問題的能力。而竹北是全台最年輕、最有活力、人口成長最快的城市之一，因此，他提出未來願景，要讓竹北不只是竹北，而是驅動大新竹發展的核心引擎，他要以「雙城共榮、科技治理、幸福宜居」的三大方向，全力推動竹北升級。

針對「雙城共榮」這部分，邱臣遠表示，將推動跨區交通、產業、教育與重大公共建設整合，並打造頭前溪生態經濟帶、自行車路網與雙城共享生活廊道，讓竹北與新竹真正成為「科技雙子星」。

而在「科技治理」部份，他要用AI解決交通與城市痛點。除了推動「竹北—新竹AI智能交通系統」，也將透過AI智慧號誌、大數據車流分析與跨區接駁整合，改善塞車問題，把時間還給家庭、把效率還給市民。

此外，針對「幸福宜居」方面，他將會持續推動教育增班、校園空間擴充，強化托育、親子與長照政策，讓孩子能快樂成長、讓青年安心成家、讓長輩能安心養老，更讓未來的竹北，不只是工作的地方，也要成為有溫度、有希望的家。

為了展現參選到底的決心，邱臣遠已正式辭去新竹市副市長職務，未來將以破釜沉舟的態度，全力投入竹北市長選戰。

台灣民眾黨下午舉行記者會，由黨主席黃國昌（左）授旗，正式徵召新竹市前副市長邱臣遠（右）參選竹北市長。記者杜建重／攝影