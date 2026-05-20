民眾黨邱臣遠選竹北…藍營邱靖雅談竹北要深耕 吳旭智要求公平機制

迎戰2026年地方選舉，新竹市副市長邱臣遠轉換戰場，民眾黨今天徵召其參選新竹縣竹北市長。目前國民黨縣議員邱靖雅、吳旭智已簽署參選竹北市長意願書，對於邱臣遠要參選，邱靖雅強調，竹北需要的是長期深耕與真正理解城市需求的人，吳旭智則說，藍白要整合，得用公平公開的機制決定最強人選。

吳旭智說，民眾黨今天已推出了邱臣遠，他期待國民黨也能在5月底、大家都繳交參選市長的意願承諾書之後，能盡快推出最優人選，並在藍白之間迅速整合出最後的共主。

他強調，真正的藍白合，不是顏色的整合而已，應是在對在地的了解、還有對竹北的願景有充分的溝通與對接，再選出來最強的候選人，這樣的藍白合才能帶給民眾真正的幸福。

「竹北需要的是長期深耕與真正理解城市需求的人！」邱靖雅說，她對所有願意投入公共事務、願意為竹北努力的人，都給予尊重與祝福。這10多年來，隨著科技產業發展與大量科技人才移入，竹北人口快速成長，也同步帶動教育、交通、公共建設與整體生活品質需求大幅提升，卻也因成長速度太快，讓竹北長期教育資源不足、交通壓力增加、公共設施量能吃緊等問題。

邱靖雅也提到，竹北的市民結構與其他地方不同。許多科技家庭與年輕家長，對政治人物的期待，不只是口號與激情，而是更重視務實、品質、人格特質，以及長期累積的信任感。「竹北不是只靠短期聲量或數據分析就能真正理解的城市。」城市治理最重要的，仍然是長時間的深耕、陪伴與真正了解地方需求。未來不論選舉局勢如何變化，自己都會持續站在第一線，傾聽市民需求，為竹北下一階段發展努力。