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民眾黨徵召邱臣遠搶竹北 鄭朝方：提名將與縣長選戰整體布局

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市長、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方回應，目前竹北市長傾向採取「與縣長連動」的方式進行全面盤整、徵召，並持續拓展與其他鄉鎮合作的可能性。記者郭政芬／攝影
竹北市長、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方回應，目前竹北市長傾向採取「與縣長連動」的方式進行全面盤整、徵召，並持續拓展與其他鄉鎮合作的可能性。記者郭政芬／攝影

迎戰2026年地方選舉，新竹市副市長邱臣遠轉換戰場，民眾黨今天徵召其參選新竹縣竹北市長。對此，竹北市長、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方回應，目前竹北市長傾向採取「與縣長連動」的方式進行全面盤整、徵召，並持續拓展與其他鄉鎮合作的可能性。

2026九合一選舉

鄭朝方今天下午回應，竹北市團隊持續努力進化，讓竹北市帶來脫胎換骨的改變，也感謝外界看見這些成果，進一步關注年底的竹北市長選舉。更值得一提的是，竹北市公所其實相當於區公所，整體現況僅有84名公務員，但市公所團隊仍以創新且務實的施政作為，持續帶給市民耳目一新的感受，也證明「想做事，不必限於自身層級」。

鄭朝方說，年底選舉提名，新竹縣長和竹北市長的選舉要連動提名，更重要的是基層選舉目前按部就班布局，很快就會讓縣民有最好的選擇。

針對接下來的布局，鄭朝方說明，在新竹縣議員席次部分，目前各鄉鎮均已規畫提名一席。其中在湖口鄉預計將提名2席（含1席女性、1席連任）。而在激戰區竹北市東區（第1選區），目前已有6位參選人登記初選，後續將透過全民調方式，選出4位優秀人才接受黨部提名。希望能延續2022年「竹北隊」與「新竹縣隊」的團結氣勢，在年底力拚席次翻倍，為新竹縣帶來全新局面。

記者追問鄭朝方目前的動向？鄭朝方回應，目前傾向採取「竹北市長與新竹縣長連動」的方式進行全面盤整、徵召。縣議員部分的提名架構預計在6月初就會大致底定最大公約數外，亦涉及中央黨部的統籌規劃。希望竹北市長或鄉鎮市長與縣長都來徵召，也與其他鄉鎮有合作能量的可能性。

鄭朝方今天下午回應對於民眾黨提名回應。記者郭政芬／攝影
鄭朝方今天下午回應對於民眾黨提名回應。記者郭政芬／攝影

鄭朝方 邱臣遠 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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