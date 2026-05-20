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鄭朝方出戰新竹縣長？民進黨選對會27日討論
民眾黨今天徵召新竹市副市長邱臣遠參選新竹縣竹北市長，民進黨籍現任竹北市長鄭朝方未登記參選連任竹北市長，是否搶攻新竹縣長備受關注。民進黨選對會預計27日開會，有望進一步討論新竹縣長選戰布局。
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民眾黨主席黃國昌今天說，將徵召新竹市副市長邱臣遠參選新竹縣竹北市長。新竹市政府表示，邱臣遠已於昨天提出辭呈，今天生效。
民進黨發言人吳崢下午在中常會後記者會被媒體詢及，鄭朝方沒有登記參選竹北市長，是否要布局新竹縣。
吳崢說，中央黨部無法代替鄭朝方回答個人規劃，至於民進黨2026地方選戰布局，要由民進黨選對會正式議決後，再向社會大眾報告，就他所知，選對會近期就會有進一步的報告。
據了解，民進黨選對會已排定27日上午開會，屆時可望討論新竹縣長布局。
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