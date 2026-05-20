民眾黨評估蔡壁如參選彰化縣長 魏平政：有信心成為藍白共推人選

台灣民眾黨前立法委員蔡壁如要參選下屆彰化縣長，民眾黨內將評估；國民黨縣長參選人魏平政今表示，民眾黨彰化縣黨部已表明支持他，相信民眾黨中央應不會推出蔡壁如參選，他有信心成為藍白共推的縣長人選。

民眾黨主席黃國昌今上中廣「千秋萬事」訪談節目，主持人王淺秋問到蔡壁如參選下屆彰化縣長一事，黃國昌坦言他和黨部都非常、非常驚訝，彰化參選（2026選舉）的同志想法很重要，因為在選戰節奏上會影響滿多，民眾黨處理態度上還是以年底的勝選為最高目標，同時必須兼顧台黨內已掛著正式提名的席次，他請民眾黨彰化縣黨部主委進行一些評估，也徵詢黨內其他同志意見，經黨內程序再向外界報告。

黃國昌接受訪談過後，魏平政表示，黃國昌強調「當然一定不是說魏平政律師是不好人選，他完全沒這個意思」，就是沒對他有負面觀感，另外黃國昌提到「有時候相關的一些分析、彰化地方來的一些反映，及方方面面資訊綜合起來，要守護彰化這件事情接下來怎麼做，覺得大家還要各方面都協助，發揮最大智慧。」他認為就是要團結力量，這方面他已獲得民眾黨彰化縣黨部承諾支持。

魏平政表示，黃國昌說要經黨內程序即是黨內討論和評估，如果這時候推出蔡壁如，參選人換來換去，對藍白陣營都不好，他現在民調十幾，每拜訪一個地方就會多幾個百分點，民調數字會越來越高，所以他相信民眾黨的黨內評估結果仍會藍白共推一組參選人，他有信心就是那個人，因此將拜訪「壁如姐」和請益，「壁如姐」的政見和理念交給他來做。