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鄭麗文諷蘇巧慧「坐享其成的公主」 蘇辦：負面選戰非市民之福

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長參選人蘇巧慧（右二）。本報資料照片
新北市長參選人蘇巧慧（右二）。本報資料照片

國民黨主席鄭麗文指民進黨新北市長參選人蘇巧慧是坐享其成的公主。蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱回應，蘇巧慧認真提政見願景，國民黨從黨主席到發言人卻大打負面選戰，散播情緒性的言論，不僅打臉國民黨對手過去「絕不打負面選戰」的誓言，更不是新北市民之福。

2026九合一選舉

吳思萱說，蘇巧慧第一次參選就是挑戰藍營的優勢選區，至今連任三屆立法委員，在新北服務十年，地方服務和國會成績都獲得跨黨派民眾認同，參選新北市長以來更是第一位提出多項具體且完整政見的新北市長候選人，蘇巧慧最清楚新北市民的需要，也最能從新北主體性出發，帶領新北迎接新時代。

吳思萱強調，新北市長選舉應該回歸政見討論，像蘇巧慧一樣提出「六大福利政見」、「四大青年支持政見」、「三大家庭照顧政見」、「三大毛孩政見」，還有「新皇冠海岸」及「鑽石山城」兩項觀光計劃，每一項政見都是在體貼各行各業、各族群的需要。

吳思萱說，蘇巧慧始終秉持一個信念，那就是「進步的新北是彩色的」，首長要照顧是不分黨派、不分族群的市民。而新北要和全世界的城市競爭，要選擇的是一個能夠帶領新北邁向新時代的市長，蘇巧慧就是新時代的新北市所需要的，有執行力、創造力和新觀念的新世代市長。

蘇巧慧 鄭麗文 國會 2026九合一選舉 新北市選舉

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