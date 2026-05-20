國民黨全代會7/25登場 競選主軸「拚和平、顧人民、台灣贏」

國民黨中常會今拍板通過，7月25日在成功高中綜合體育館召開全代會。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，適逢年底九合一大選，今年的競選主軸和口號是「拚和平、顧人民、台灣贏」，展現選舉必勝決心。

國民黨中常會通過，今年全代會及中全會，將在7月25日周六於台北市立成功高級中學綜合大樓5樓體育館舉行。並於7月27日在中央黨部舉行「114年度中評會議」。

國民黨表示，今年全代會最重要任務，是為贏得九合一地方公職人員選舉，並舉行造勢活動，依據黨章規定，中央委員會須於5月24日前辦理籌備計劃並公告。

尹乃菁表示，今年全代會主軸是因應年底九合一大選，以各縣市以及六都市長提名，強調對這次大選的必勝決心。國民黨要符合國家利益、台灣人民的期待，九合一大選要拚的就是讓人民有和平、幸福、安康、樂利的生活，因此，今年競選主軸和口號是「拚和平、顧人民、台灣贏」。