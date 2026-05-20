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民眾黨徵召邱臣遠選竹北 黃國昌盼與高虹安、徐欣瑩組鐵三角

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨今天舉行「竹北邱臣遠，幸福真永遠」記者會，徵召新竹市副市長邱臣遠參選新竹縣竹北市長。記者林銘翰／攝影
民眾黨今天舉行「竹北邱臣遠，幸福真永遠」記者會，徵召新竹市副市長邱臣遠參選新竹縣竹北市長。記者林銘翰／攝影

迎戰2026年地方選舉，新竹市副市長邱臣遠轉換戰場，民眾黨今天徵召其參選新竹縣竹北市長。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨保持很好的溝通協調，相信最後一定可以整合出最強人選，由邱臣遠、新竹市長高虹安、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩形成最強鐵三角。

2026九合一選舉

民眾黨中央委員會今天通過選舉決策委員會的薦舉，徵召邱臣遠參選新竹縣竹北市長、周曉芸參選桃園市龜山區議員、林晏良參選桃園市八德區議員、林碩彥參選新竹縣竹北市東區議員、尚文凱參選金門縣金城金寧烏坵選區議員、楊霈璿參選金門縣金城金寧烏坵選區議員、陳德福參選高雄市桃源區山地原住民區長。

另外，民眾黨中央委員會也核定選舉決策委員會通過「2026年直轄市及縣市議員」新一波提名名單，提名新竹市北區議員蔡文盛。

黃國昌在會中表示，依照民眾黨2026年公職人員選舉提名辦法，針對艱困選區、未有提名人的選區，因應時勢考量與選舉布局，選舉決策委員會徵詢舉薦適當人選，經過中央委員會通過後徵召參選，感謝所有接受徵召、願意披上民眾黨戰袍投入選戰的夥伴。

黃國昌說，不論是被徵召或提名參選的同志，願意在艱難的環境站出來承擔責任、接受檢驗，並且為理念而戰，從來都不是輕鬆的決定，民眾黨會秉持公開透明、公平一致的原則推動提名作業，持續以團體戰的方式攜手並肩、團結作戰，未來在全台各地扎根基層，爭取更多民眾認同，讓新政治真正走進地方、落實改變。

民眾黨前主席柯文哲表示，新竹竹北是台灣的科技重鎮，邱臣遠就是市長的最好人選，「既然民眾黨已經提名，我們就會全力以赴，直到奪得最後勝利，我一定會全力輔選。」

邱臣遠則說，為了表達參選決心，自己已經請辭新竹市副市長，未來將用最努力的態度、最謙卑的身段請益市民，並且逐一落實所有政見，「竹北的未來值得期待，大新竹的發展會因為有竹北市的發展更好，竹北市也會因為有邱臣遠變得更好，台灣會因為有民眾黨變得更好。」

面對媒體詢問，未來如何與國民黨進行整合，黃國昌聽聞後則表示，藍白兩黨持續進行友善協調，「我們彼此之間都有相當好的溝通協調」，相信在野陣營一定可以整合出最強人選，就是由邱臣遠競選新竹縣竹北市長，並且跟徐欣瑩、高虹安組合最強鐵三角。

高虹安 徐欣瑩 黃國昌 2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 竹北

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