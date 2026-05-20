國民黨7/25全代會 為九合一選戰暖身造勢

國民黨今天宣布，7月25日召開全國代表大會，為縣市長參選人造勢。文傳會主委尹乃菁表示，全代會將展現對九合一選舉必勝的決心，競選主軸與標語為「拚和平、顧人民、台灣贏」。

國民黨下午召開中常會，會中確定7月25日於台北市成功高中舉辦第22屆第2次全國代表大會，並強調這次全代會最重要的任務，是要贏得九合一地方公職人員選舉，並舉行造勢活動。

尹乃菁受訪表示，競選主軸與標語為「拚和平、顧人民、台灣贏」，這就是黨主席鄭麗文上任以來，掌握到符合國家利益、人民期待，大家要拚的是一個和平、幸福、安康、樂利的生活。

國民黨中常會13日通過徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長後，全台各縣市長參選人已大致確定，目前僅剩嘉義縣人選尚未定案，國民黨計劃透過在野結盟的方式共推人選；至於基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、連江縣等連任縣市長的提名作業，會待議會休會後，再進行提名作業，目前傾向6月底、7月初完成。

此外，有關竹北市長人選方面，國民黨組發會主委李哲華說明，國民黨也將竹北市列為藍白共同合作產生人選的機制中，國民黨預計5月底進行初選，人選產生後，再跟民眾黨協商。