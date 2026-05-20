李四川稱新北都更要1000年 綠議員問侯友宜：是不是在笑你？

新北市議員陳乃瑜今在議會總質詢時，針對新北都市更新進度質疑，新北老屋數量龐大，若依目前速度恐難以消化，更引用國民黨新北市長參選人李四川日前說法「新北市恐怕要1000年才能完成都更」，質疑「他是不是在笑侯友宜啊？」新北市長侯友宜則回應，新北多項都更政策都是全國首創。

侯友宜強調，包括都更三箭、防災都更、危險建物重建，以及成立住都中心、都更推動辦公室等，「很多政策都是新北市先走的」。

陳乃瑜表示，她早在2022年剛上任時，就曾質疑新北都更速度過慢，當時侯友宜也坦言「有比較慢」，如今再回頭檢視進度，問題仍未改善。

她指出，台北市目前已完工都更案約386件，新北市僅約103件，「數據會說話」，認為新北與台北相比仍有明顯落差。

侯友宜則回應，若以整體核准件數來看，新北已有1603件核准案件，不能只看完工數量，「每個地區狀況不太一樣」，且新北近年都更推動速度已比過去快很多。

不過陳乃瑜認為，「比以前快很多是廢話」，因過去房屋尚未老化，現在才真正進入大量老屋更新階段，強調新北仍須加速推動都更。