拚無菸城市 李四川：無菸害商圈第一站就在年底新北耶誕城

新北市長參選人李四川今回北市取經，台北市長蔣萬安陪他參訪中山商圈的戶外負壓吸菸室，李四川今天下午發文談無菸城市理念，他說，若當選市長，無菸害商圈第一站，就在年底的新北耶誕城，以耶誕城為起點，成為新北首個「無菸害商圈」示範區，將耶誕城這張招牌擦得更亮。

李四川說，耶誕城是前市長朱立倫、現任市長侯友宜留給新北最閃亮的一張招牌，每年有幾百萬人擠進板橋市民廣場，他們應該享有一口好空氣。

李四川談到，他今天偕蔣市長一起去看中山捷運站旁的兩間吸菸室，那是一個小小負壓空間，裡面裝的是一個城市對人的細膩。讓抽菸者有地方好好休息，不抽菸的市民、推嬰兒車的媽媽、剛下課的小朋友、到商圈散步的長輩，不用忍受在騎樓間擦身而過的那口嗆味。

「這陣子跑過新北29區，聽到不少新北市民支持負壓吸菸室的主張。」李四川說，要落實「共治才共好」的實際行動，會把這個對的方向帶回新北，提出打造「無菸害商圈」政見，以商圈為原點並逐步擴張，因新北幅員大，無菸害的主張也要因地制宜，會先從人潮多、影響面更廣的商圈開始做起，包括板橋車站、林口商圈、新莊副都心、淡水老街，人多的商圈，一個一個來。

「打造人性化的負壓吸菸室。」李四川說，他做工程大半輩子，深知什麼是好用的設計，針對負壓吸菸室，他曾和台北市新工處同仁討論過細節，這套合作經驗想帶回新北，由政府帶頭，邀民間一起參與，把硬體做到位、把細節顧到家，新北這口好空氣我來做。

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