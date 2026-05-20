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沈伯洋：身為挑戰者就是「專心市政」

中央社／ 台北20日電
民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）。 中央社
民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）。 中央社

台北市長蔣萬安今天與國民黨新北市長參選人李四川，視察北市負壓式吸菸室。民進黨台北市長參選人沈伯洋說，跟誰「合體」是蔣萬安個人自由，他身為挑戰者就是「專心市政」。

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沈伯洋今天在民進黨籍立法委員吳思瑤及吳沛憶等人陪同下，拜會民進黨台北市議會黨團。有關蔣萬安跟李四川在台北市「合體」視察負壓式吸菸室，沈伯洋會後接受聯訪回應說，一直覺得蔣萬安想跟誰合體或是去輔選等行程，都是蔣萬安個人自由，他身為挑戰者就是「專心市政」。

至於無菸城市政策，沈伯洋認為比較合理說法是「無菸害」，是因不想讓民眾吸到二手菸。

沈伯洋接著說，對此作法，在世界各國執行都有順序，如評估街區及吸菸室的地點等，若地點太遠可能影響吸菸者使用意願，且是否應可提供即時查詢系統或提出使用吸菸室的誘因等，若這是市民需要的政策當然是好事，但他認為可以「好上加好」。

另外，蔣萬安昨天到宜蘭出席國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲的活動，提出北投士林科技園區與宜蘭科學園區「雙科合作」。

沈伯洋對此表示，北士科園區的發展，除要面對及解決交通困境，還有就是電力問題，其實許多黨籍議員都曾對此議題提出看法，「所以要先跟別人合作之前，應先解決這個燃眉之急」，這才是比較重要，他之後將會向市民報告相關解決方案。

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