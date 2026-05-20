蔣萬安輔選吳宗憲拋「雙科」合作 沈伯洋：先把北士科2問題解決

台北市長蔣萬安近日頻繁與藍營首長參選人合體，包含雲林縣長參選人張嘉郡、宜蘭縣長參選人吳宗憲等，今天更陪同新北市長參選人李四川參訪中山商圈的戶外負壓吸菸室。民進黨台北市長參選人沈伯洋今表示，蔣現在想要跟誰合體、輔選等等，都是他個人的自由，對他來說就是專注台北市政。

沈伯洋表示，無菸城市合理的講法應該叫無菸害，世界各國在推行該政策也都有順序，吸菸區之間如果設得太近，就沒有辦法達到分流效果，以及設置位置，要讓人想要走過去，如果有人已經很急著想抽，但設置地方比較遠、不好查詢，會不會有動機，應該要先看大家習慣在哪抽煙再設吸煙室。

沈伯洋表示，只要是好的政策市民需要的政策，都是好事，但對他來說，該如何好上加好、該怎麼做，達到最終目的，才是重中之重。

至於蔣萬安昨日去宜蘭幫縣長參選人吳宗憲造勢喊出要北士科與宜蘭科學園區「雙科合作」，沈伯洋說，北士科現階段面臨兩大困境包含交通與電力，包含變電所如何規畫目前看不出來蔣市府找到合適方案，要跟別人合作前，應先把這個燃眉之急解決比較重要。