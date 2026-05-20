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蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 殷瑋一句話反問：寫台灣怎麼了嗎？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市研考會主委殷瑋今天接受媒體人黃光芹網路節目中午來開匯專訪。圖／CNEWS匯流新聞網中午來開匯製作單位提供
北市研考會主委殷瑋今天接受媒體人黃光芹網路節目中午來開匯專訪。圖／CNEWS匯流新聞網中午來開匯製作單位提供

台北市長蔣萬安選立委之前，透過完整程序放棄具有美國永久居留權的綠卡，並在國籍欄上填寫「台灣」，昨日該文件被網友貼上社群平台Treads，引發討論。北市研考會主委殷瑋今天日接受媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪，反問「填寫台灣，怎麼了嗎？」

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殷瑋說，姑且不論這分文件是不是真的，但蔣萬安放棄綠卡的文件，國籍欄上填上台灣「填寫台灣，怎麼了嗎？」蔣萬安曾公開講過很多次，他是台灣人、也是中華民國國民，且經過時代推進，現在大部分民眾也認同自己是台灣人，也是中華民國國民，這已幾乎是共識。

殷說，網友或綠營人士可能以為蔣萬安好像認同台獨，所以才在國籍欄如此填寫，但「覺得自己是不是台灣人，與民進黨的台獨黨綱是兩回事」，魚目混珠是不會得到證明效果，蔣萬安在這立場站得很穩。現在的問題是，當今的總統與立委一條線告訴大家的話是「台獨工作者」，內政部長還稱要做台灣國主人，但覺得自己是不是台灣人，跟民進黨有沒有台獨黨綱是兩回事？將這個魚目混珠不會得到效果。

有網友昨天在網路平台Treads上貼出蔣萬安多年前放棄綠卡文件，該文下方許多網友留言，質疑蔣為何不在國籍欄填寫「R.O.C」卻填寫「TAIWAN」，也有網友質疑「一下台灣一下中國，國民黨人不會精神錯亂嗎？」殷瑋表示，蔣萬安已公開說過多次，自己是台灣人也是中華民國國民，且經過時代推進，極大多數國民也有相同共識。

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