蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 殷瑋一句話反問：寫台灣怎麼了嗎？

台北市長蔣萬安選立委之前，透過完整程序放棄具有美國永久居留權的綠卡，並在國籍欄上填寫「台灣」，昨日該文件被網友貼上社群平台Treads，引發討論。北市研考會主委殷瑋今天日接受媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪，反問「填寫台灣，怎麼了嗎？」

殷瑋說，姑且不論這分文件是不是真的，但蔣萬安放棄綠卡的文件，國籍欄上填上台灣「填寫台灣，怎麼了嗎？」蔣萬安曾公開講過很多次，他是台灣人、也是中華民國國民，且經過時代推進，現在大部分民眾也認同自己是台灣人，也是中華民國國民，這已幾乎是共識。

殷說，網友或綠營人士可能以為蔣萬安好像認同台獨，所以才在國籍欄如此填寫，但「覺得自己是不是台灣人，與民進黨的台獨黨綱是兩回事」，魚目混珠是不會得到證明效果，蔣萬安在這立場站得很穩。現在的問題是，當今的總統與立委一條線告訴大家的話是「台獨工作者」，內政部長還稱要做台灣國主人，但覺得自己是不是台灣人，跟民進黨有沒有台獨黨綱是兩回事？將這個魚目混珠不會得到效果。

有網友昨天在網路平台Treads上貼出蔣萬安多年前放棄綠卡文件，該文下方許多網友留言，質疑蔣為何不在國籍欄填寫「R.O.C」卻填寫「TAIWAN」，也有網友質疑「一下台灣一下中國，國民黨人不會精神錯亂嗎？」殷瑋表示，蔣萬安已公開說過多次，自己是台灣人也是中華民國國民，且經過時代推進，極大多數國民也有相同共識。