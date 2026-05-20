銜接0到18歲成長津貼…沈伯洋喊北市推「打拚基金」 將年輕人推向國際

今天是賴清德總統就職2周年，賴總統也拋出提供0到18歲成長津貼，每人每月新台幣5000元。民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋提到，此政策可以減輕家庭育兒成本，他也提出地方應銜接中央，將年輕人推向國際，推出18歲以上有打拚基金，鼓勵年輕人往前走。

沈伯洋表示，以內政而言民生經濟是民眾最關心的，今天賴總統有提到雖然經濟成長率高，也不能只是特意產業，而是要當領頭羊角色，帶動其他產業，政府接下來應該要去思考如何去帶動其他產業，還有三民治世代的家庭如何讓生活過得很好，今天賴總統有推出系列政策，比如0到18歲給予補助，減輕家庭育兒成本。

沈伯洋說，除了中央努力外，台北市也有很多事要做，包含18歲以後城市該如何帶著這些人年輕人往前走，他也在參選聲明裡講到年輕人能不能夠有一筆打拚基金，幫著中央銜接，中央先把育兒壓力減輕，帶上來之後城市接手，把年輕人推出去甚至推向國際，是他認為台北市能夠做的事情。