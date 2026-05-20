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被提名參選掀免費雞排潮 沈伯洋稱有幸福感「市民開心我就開心」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（前排左三）中午前往台北市議會拜會民進黨議會黨團，與黨團議員高呼口號。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（前排左三）中午前往台北市議會拜會民進黨議會黨團，與黨團議員高呼口號。記者曾學仁／攝影

民進黨近日確定將推派黨內立委沈伯洋角逐台北市長後，引發政壇與媒體圈熱議。更有不少人宣言要發雞排，包含媒體人謝寒冰、國民黨議員參選人賴苡任等，還喊話歡迎沈來拿。沈伯洋表示，雞排讓人吃了有幸福感，參選不過短短一周，就可以讓市民有實質幸福感覺得很好，「他們很開心，我就開心。」

2026九合一選舉

沈伯洋笑稱，促進市民福利，「我就不跟別人搶雞排了」，但也因為他被提名，好像發雞排變得越來越多市民也非常有感受這種幸福感，因為雞排其實是一個當有壓力等狀況都會想去吃或喝珍奶，產生幸福感，他從參選到現在也才一個禮拜而已，能夠讓市民有這種幸福感，覺得是很好。

沈伯洋也強調，幸福感不會只靠這些，包含怎麼樣讓一個人順順的過一天，減輕壓力，找到痛點，包含接小孩來不來得及有沒有配套，讓所有民眾都有幸福感，讓幸福感實質提升，「他們很開心，我就開心。」

雞排 沈伯洋 謝寒冰 2026九合一選舉 台北市選舉

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