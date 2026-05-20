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正式起跑！沈伯洋今拜會北市議會民進黨團 曝下周將啟動市場大掃街
民進黨北市長參選人沈伯洋今日到北市議會拜會民進黨團議員，據了解會中除了與議員討論市政議題外，也聚焦選戰策略，而沈團隊也將開始相關拜票行程，除了周六將到關渡宮參香外，下週也將走入各市場拜票。
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沈伯洋今赴北市議會拜會民進黨團，也是被提名後首度到黨團拜會，沈表示，大學他主修就是社會生態學，他相信市政是一環扣一環，不只是靠專家能解決，還有市民的聲音，也希望透過1999、議員意見了解到市民希望台北市變成怎樣城市，希望能夠從根本問題解決，消除大家對生活焦慮、憂慮，接下來半年能攜手合作，一同參與城市發展台北前進。
議會黨團總召王閔生也說，現在網友都戲稱，「萬事沈伯洋，凡事蔣中央」，沈對市民溫度、積極正向態度，相信當選後能為台北市帶來無限可能，如今台北隊市長、議員參選人皆已組成，盼能在年底選戰中全壘打；議員林亮君也說，希望沈能趕快走訪市場，傾聽最基層的聲音。
沈伯洋競選辦公室總幹事、立委吳思瑤表示，下周起將針對各區市場全面拜票，周六也將到關渡宮拜票。
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