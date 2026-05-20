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荒謬蔣萬安有意義嗎？殷瑋全面拆解「沈伯洋產生器」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市研考會主委殷瑋今接受媒體人黃光芹「中午來開匯」專訪。圖／引用自網路直播
北市研考會主委殷瑋今接受媒體人黃光芹「中午來開匯」專訪。圖／引用自網路直播

北市長選戰白熱化，綠營及側翼猛攻「蔣萬安回應產生器」，北市研考會主委殷瑋今拆解民進黨台北市長參選人沈伯洋發言套路，將事情上綱到原則、拆解成元素、再告訴你程序，也成了「沈伯洋產生器」，例如市民廣場改建，沈伯洋會說，首先要有市府，其次要有廣場，然後要聽聽人民聲音要不要改建...

2026九合一選舉

殷瑋質疑「如要荒謬蔣萬安，任何人其實都可以荒謬化，但這是有意義的嗎？」誰能做事情，才是關鍵。

有網友最近製造一個「蔣萬安回應產生器」，只要將問題套進去，就會出來一個蔣萬安的回應內容結論，網友並酸，蔣萬安發言看似穩健，但其實是將政治責任、市政治理，降格成發言人的防衛話術？

殷瑋今接受媒體人黃光芹「中午來開匯」專訪表示，最近打NBA分區決賽，他也可以生產一個馬刺的巨星得分生產器，要得分只會做三件事，投籃、上籃、灌籃，但這是不是沒有創意？降格成球場發言人？

殷瑋說，人生當中，要面對政治議題、公共議題當然都要有SOP，所有人講話都有語言結構的SOP。殷瑋也反問，那這樣沈伯洋也應該要有一個生產器，就是將事情上綱到原則、拆解成元素、再告訴你程序。

殷瑋舉沈伯洋若發言雙城論壇議題，首先，雙城論壇是一個論壇，有三件事，第一要有活動，第二，要有名額大家來參與，第三，要有追蹤，看成效怎麼樣，時間也要對齊，有時間就可以消費，有消費就有產生文化經濟活動，就可以接軌到國際，這就是社會生態系。

殷瑋也酸，這樣我也會，如果要沈伯洋的發言談市府廣場整體改建規畫看法，首先要有市府，其次要有廣場，然後要聽聽人民聲音要不要改建，改建時第一打造親子一起可以來來，時間就可以對齊，對齊之後，就可以產生市民參與文化，旁邊有一零一就可以產生消費，就可以接軌國際，這就是無限城的概念。

殷瑋說，人的思考是有結構的，沈伯洋談話其實也都有思考模式、套路，這件事是合理的，但如果有人要荒謬蔣萬安，任何人都可以荒謬化，但是這樣是，是有意義的嗎？

殷瑋 沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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