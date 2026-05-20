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沈伯洋：立院對軍購案表現 恐破壞國際信任

中央社／ 台北20日電
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（前排中）中午前往台北市議會拜會民進黨議會黨團。聯合報記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（前排中）中午前往台北市議會拜會民進黨議會黨團。聯合報記者曾學仁／攝影

總統賴清德今天發表執政2週年談話。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋說，外交當然持續要跟國際盟友站一起，但很需要獲得國際信任，立法院在軍購案的表現，其實是很破壞信任的事。

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沈伯洋中午由民進黨立法委員吳思瑤及吳沛憶，及民進黨台北市黨部主委張茂楠陪同拜會台北市議會民進黨團，多名黨籍議員到場。

沈伯洋接受聯訪時被問及賴總統發表執政2週年談話的看法時說，對市民而言，最有感受應是總統的對內施政及外交。針對外交，政府當然要持續跟國際盟友站一起，且現在很需要的事就是獲得國際信任。

沈伯洋表示，但比較擔憂的是如前陣子立法院在軍購案的表現，其實是很破壞信任的事，而政府外交體系一直在維持跟國際間信任，還是希望此事不要被忽略。

針對內政議題，沈伯洋說，民眾最關心的當然是民生經濟，如賴總統提到經濟成長率高，不能只是在特定產業，更應當起領頭羊帶動其他的產業，他後續也將提出協助上有老下有小「三明治」家庭等政策。

此外，賴總統發表執政滿2週年談話，針對少子女化問題，政府決定提供0到18歲的成長津貼，每人每月新台幣5000元。

沈伯洋說，此政策是要減輕家長負擔及成本，但18歲後就已經不是家長負擔及成本的問題，而是地方政府能否帶著年輕人往前邁進。

沈伯洋表示，如他在參選聲明提到，將規劃幫年輕人設置提供在城市打拚的基金，這樣就可銜接中央政策，先由中央提供減輕育兒的壓力，再由地方政府接手，把年輕人推向國際，這就是台北市未來可以做到的事。

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