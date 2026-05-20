「AI市民之槌」遭酸假掰 沈伯洋：資料包含議員質詢

民進黨台北市長參選人沈伯洋中午前往台北市議會拜會民進黨議會黨團。針對沈伯洋團隊打造「AI市民之槌」，透過北市民熱線1999抓市長蔣萬安上任後十大民怨，強攻蔣萬安施政，國民黨議員游淑慧反嗆，沈所參考都是網路公開資料，就是在蹭不是創新，諷刺是「假掰之槌」。沈伯洋表示，游淑慧對這套資料庫可能有誤會，有一大部分資料是包含她在內議員的質詢，「我不會認為她的意見很假掰啦」。

沈伯洋強調在整理這些資料庫的時候，也有包含議員們質詢，更占了非常主要的部分，也包括議員資料，游淑慧的內容也含在內，「我不會認為他的意見是假掰的意見啦」，是很真實的反應市民意見，游可能是對於數據跟AI有一些誤會。

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋（右）中午前往台北市議會拜會民進黨議會黨團。記者曾學仁／攝影