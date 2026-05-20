邱臣遠辭副市長選竹北市長 楊文科盼兩黨君子爭推強棒

新竹市副市長邱臣遠請辭，準備代表民眾黨投入新竹縣竹北市長選舉，縣長楊文科今日上午在桃園石門水庫參加活動，受訪時對邱臣遠投入竹北市長選舉表示尊重邱的規畫，也期待國民、民眾兩黨協調出一位最強棒參選，能有君子之爭。

楊文科上午參加石門水庫至新竹聯通管工程計畫隧道銜接段工程貫通典禮，典禮由行政院長卓榮泰主持，媒體問對於邱臣遠接受民眾黨徵召要選竹北市長看法。楊文科指出，竹北市為縣政府所在地，長是新竹縣重要的選區，國民黨列為特殊選區，要參選特殊選區的黨員同志必定會經過公平、公正的程序，國民黨會推出強棒。按原先的規畫還要和民眾黨協調，一樣用公平公正的方式，推出最強的候選人，今天邱臣遠宣布參選，尊重他的規畫，也希望能有君子之爭。